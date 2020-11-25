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Врач-лаборант

В Узбекистане намерены начать производство собственных вакцин

© Sputnik / Константин Михальчевский
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201125/15478075/V-Uzbekistane-namereny-nachat-proizvodstvo-sobstvennykh-vaktsin.html

В стране будет создана лаборатория третьего уровня безопасности в соответствии с постановлением президента о комплексных мерах по развитию биотехнологий и совершенствованию системы обеспечения биологической безопасности страны.

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Власти Узбекистана намерены создать собственную производственную площадку по выпуску вакцин, в том числе против нового коронавируса COVID-19, заявил директор Агентства по развитию фармацевтической промышленности страны Сардор Кариев.

"Президент (Узбекистана. — Прим. ред.) дал поручение создать лабораторию третьего уровня безопасности… Мы сможем производить столь необходимые для нашего населения вакцины, даже вакцины по борьбе с коронавирусом", — сказал Кариев в интервью телеканалу "Узбекистан 24".

Кариев сообщил, что создание лаборатории предусмотрено постановлением главы республики Шавката Мирзиёева о комплексных мерах по развитию биотехнологий и совершенствованию системы обеспечения биологической безопасности страны.

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По данным телеканала, стоимость лаборатории оценивается в восемь миллионов долларов, всего проекта, включающего массовый выпуск вакцин, — 53 миллиона долларов. Производственные мощности планируется разместить на территории фармацевтического кластера Tashkent Pharma Park в столице Узбекистана.

Ранее заместитель директора Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия Узбекистана Ботиржон Курбанов заявлял, что власти страны планируют к июню 2021 года вакцинировать от COVID-19 до 60 процентов населения страны.

Теги:
пандемия, Узбекистан, коронавирус, вакцинация, Вакцина



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