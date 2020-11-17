Более половины узбекистанцев получат вакцину от COVID-19 к будущему лету

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Власти Узбекистана планируют к июню 2021 года вакцинировать от нового коронавируса COVID-19 до 60 процентов населения страны, заявил первый заместитель директора Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия Ботиржон Курбанов.
"Узбекистан планирует на следующий, 2021-й, год до июня вакцинировать более 60 процентов людей", — сказал Курбанов в ходе виртуального симпозиума "Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19". Его цитирует РИА Новости.
Замглавы агентства сообщил, что в Узбекистане проводятся несколько мероприятий по организации вакцинации от коронавируса.
Он уточнил, что узбекская сторона ведет переговоры также с частными структурами по закупке вакцин.
"Как получим (вакцину. — Прим. ред.), так будем вакцинировать людей", — добавил Курбанов.
В сентябре Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что договорился с узбекистанской фармацевтической компанией Laxisam о поставках в Узбекистан до 35 миллионов доз вакцины "Спутник V" в 2020-2021 годах. Позднее представитель Laxisam уточнил, что идет работа по согласованию поставок с регулятивными органами республики. Минздрав Узбекистана также сообщил, что запросил у РФПИ пять тысяч доз "Спутника V".