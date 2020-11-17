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Вакцинация

Более половины узбекистанцев получат вакцину от COVID-19 к будущему лету

© Sputnik / Георгий Зимарев
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (964)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201117/15422895/Bolee-poloviny-uzbekistantsev-poluchat-vaktsinu-ot-COVID-19-k-buduschemu-letu.html

По словам первого замдиректора Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия Ботиржона Курбанова, в республике проводятся несколько мероприятий по организации вакцинации от коронавируса.

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Власти Узбекистана планируют к июню 2021 года вакцинировать от нового коронавируса COVID-19 до 60 процентов населения страны, заявил первый заместитель директора Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия Ботиржон Курбанов.

"Узбекистан планирует на следующий, 2021-й, год до июня вакцинировать более 60 процентов людей", — сказал Курбанов в ходе виртуального симпозиума "Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19". Его цитирует РИА Новости.

Замглавы агентства сообщил, что в Узбекистане проводятся несколько мероприятий по организации вакцинации от коронавируса.

Врач-инфекционист НИИ вирусологии Искандар Шамаков
© Sputnik
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"Сейчас по всему миру мы ожидаем, кто в первую очередь зарегистрирует, во вторую очередь - кто начнет продавать свою вакцину", — отметил Курбанов.

Он уточнил, что узбекская сторона ведет переговоры также с частными структурами по закупке вакцин.

"Как получим (вакцину. — Прим. ред.), так будем вакцинировать людей", — добавил Курбанов.

В сентябре Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что договорился с узбекистанской фармацевтической компанией Laxisam о поставках в Узбекистан до 35 миллионов доз вакцины "Спутник V" в 2020-2021 годах. Позднее представитель Laxisam уточнил, что идет работа по согласованию поставок с регулятивными органами республики. Минздрав Узбекистана также сообщил, что запросил у РФПИ пять тысяч доз "Спутника V".

© AFP 2018 / FREDERICK FLORIN
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Ранее Роспотребнадзор сообщил на своем сайте, что Узбекистан выразил заинтересованность в совместных пострегистрационных испытаниях вакцины от COVID-19, которую разработал центр "Вектор". В Агентстве санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве республики сообщили, что вопрос находится на стадии рассмотрения. В числе китайских партнеров также рассматриваются предложения о проведении третьей фазы испытаний от Sinopharm Group и Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (964)
Теги:
вакцинация, Вакцина, Узбекистан, коронавирус, пандемия



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