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В Шахрисабзе сменился глава хокимията

Хокимият Кашкадарьинской области
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201125/15478950/V-Shakhrisabze-smenilsya-glava-khokimiyata.html

Руководителем городской администрации стал Сулаймонов Акром Исомиддинович. Он уже приступил к исполнению своих должностных обязательств.

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. В Шахрисабзе состоялась внеочередная сессия городского кенгаша народных депутатов, сообщают в хокимияте Кашкадарьинской области. 

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В рамках мероприятия был избран новый хоким Шахрисабза. Главой городской администрации стал Сулаймонов Акром Исомиддинович. Он родился в 1969 году в Чиракчинском районе. Ранее Сулаймонов работал на должности исполнительного директора государственного унитарного предприятия "Узмелиомашлизинг".

Прежний хоким Шахрисабза Тулкин Каримов был назначен руководителем областного управления народного образования.

Теги:
назначение, Хокимият, Шахрисабз



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