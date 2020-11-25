В Шахрисабзе сменился глава хокимията

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. В Шахрисабзе состоялась внеочередная сессия городского кенгаша народных депутатов, сообщают в хокимияте Кашкадарьинской области.
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В рамках мероприятия был избран новый хоким Шахрисабза. Главой городской администрации стал Сулаймонов Акром Исомиддинович. Он родился в 1969 году в Чиракчинском районе. Ранее Сулаймонов работал на должности исполнительного директора государственного унитарного предприятия "Узмелиомашлизинг".
Прежний хоким Шахрисабза Тулкин Каримов был назначен руководителем областного управления народного образования.