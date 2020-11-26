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Польша направила в Узбекистан гумпомощь для борьбы с COVID на сумму $214 тыс.

Посольство Республики Польша в Ташкенте
Общество
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Sputnik Узбекистан
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В груз вошли средства индивидуальной защиты, оборудование, дезинфицирующие средства и лекарства для противодействия инфекции. 

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Польша направила в Узбекистан гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом.

Специальный борт доставил в республику средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, термометры и лекарства от инфекции. 

Об этом сообщается на сайте польского правительства. 

Общая стоимость груза составила около 214 тысяч долларов. 

Гумпомощь также получил соседний Казахстан — туда были направлены дезинфицирующие средства и медикаменты на сумму 53,4 тысячи долларов. 

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Cайт правительства Польши
Польша передала Узбекистану гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19

По словам замглавы МИД Польши Павла Яблонского, Узбекистан и Казахстан являются важнейшими центральноазиатскими партнерами Польши и предоставленная гумпомощь — это знак международной солидарности властей страны. 

Флаги Кыргызстана и Узбекистана
Правительство Кыргызской республики
Ферганская область направила гумпомощь одному из регионов Кыргызстана

Яблонский также выразил надежду, что данная инициатива станет шагом к дальнейшему укреплению дружбы со странами Центральной Азии.

Между тем Узбекистан не только принимает помощь, но и сам помогает соседним странам в борьбе с пандемией.

Так, недавно в Кыргызстан был направлен очередной гуманитарный груз, в состав которого вошли защитные комбинезоны и очки, маски и перчатки, лекарства, тесты для выявления COVID-19, шприцы и системы капельниц.

Теги:
пандемия, коронавирус, Узбекистан, гуманитарная помощь, Польша



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