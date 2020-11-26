Польша направила в Узбекистан гумпомощь для борьбы с COVID на сумму $214 тыс.

В груз вошли средства индивидуальной защиты, оборудование, дезинфицирующие средства и лекарства для противодействия инфекции.

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Польша направила в Узбекистан гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом.

Специальный борт доставил в республику средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, термометры и лекарства от инфекции.

Об этом сообщается на сайте польского правительства.

Общая стоимость груза составила около 214 тысяч долларов.

Гумпомощь также получил соседний Казахстан — туда были направлены дезинфицирующие средства и медикаменты на сумму 53,4 тысячи долларов.

По словам замглавы МИД Польши Павла Яблонского, Узбекистан и Казахстан являются важнейшими центральноазиатскими партнерами Польши и предоставленная гумпомощь — это знак международной солидарности властей страны.

Яблонский также выразил надежду, что данная инициатива станет шагом к дальнейшему укреплению дружбы со странами Центральной Азии.

Между тем Узбекистан не только принимает помощь, но и сам помогает соседним странам в борьбе с пандемией.

Так, недавно в Кыргызстан был направлен очередной гуманитарный груз, в состав которого вошли защитные комбинезоны и очки, маски и перчатки, лекарства, тесты для выявления COVID-19, шприцы и системы капельниц.