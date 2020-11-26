В Узбекистане резко похолодает

Уже 28−29 ноября ожидается понижение температуры ночью до −10…−5 градусов, днем — до −3…−2 градуса.

ТАШКЕНТ, 26 ноя - Sputnik. В Узбекистан в ближайшие дни придет холод, сообщает Узгидромет.

Уже с завтрашнего дня во многих районах начнутся осадки, а по горным районам ожидается снег, местами сильный. На дорогах возможна гололедица.

"27−28 ноября будет наблюдаться усиление ветра до 17−22 м/с, местами с порывами до 25−27 м/с", - говорится в информации.

Уже 28−29 ноября ожидается понижение температуры ночью до −10…−5 градусов, днем — до −3…−2 градуса.

Напомним, 19 ноября Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности центра гидрометеорологической службы Республики Узбекистан".

В двухмесячный срок будет разработана Программа единой телекоммуникационной сети передачи данных. Также необходимо внедрить международные правила обеспечения авиации метеорологической информацией.

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В двухмесячный срок будет разработана Программа единой телекоммуникационной сети передачи данных. Также необходимо внедрить международные правила обеспечения авиации метеорологической информацией.