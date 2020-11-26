14:58 26 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.69
  • EUR12344.73
  • USD10414.86
Поиск
Девушка идет по улице во время дождя

В Узбекистане резко похолодает

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
Получить короткую ссылку
29520
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201126/15482068/V-Uzbekistane-rezko-pokholodaet.html

Уже 28−29 ноября ожидается понижение температуры ночью до −10…−5 градусов, днем — до −3…−2 градуса. 

ТАШКЕНТ, 26 ноя - Sputnik. В Узбекистан в ближайшие дни придет холод, сообщает Узгидромет.

Уже с завтрашнего дня во многих районах начнутся осадки, а по горным районам ожидается снег, местами сильный. На дорогах возможна гололедица.

"27−28 ноября будет наблюдаться усиление ветра до 17−22 м/с, местами с порывами до 25−27 м/с", - говорится в информации.

Уже 28−29 ноября ожидается понижение температуры ночью до −10…−5 градусов, днем — до −3…−2 градуса. 

Напомним, 19 ноября Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности центра гидрометеорологической службы Республики Узбекистан". 

В двухмесячный срок будет разработана Программа единой телекоммуникационной сети передачи данных. Также необходимо внедрить международные правила обеспечения авиации метеорологической информацией.

В Узбекистане придумали, как повысить точность прогнозов погоды >>

В двухмесячный срок будет разработана Программа единой телекоммуникационной сети передачи данных. Также необходимо внедрить международные правила обеспечения авиации метеорологической информацией.

Теги:
холод, похолодания, Узбекистан, Узбекистан, погода



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Слезы и свечи: как мир скорбит по Марадоне - фотолента
Санкции США против Минобороны РФ и "Роскосмоса": чего Трамп хочет добиться?
Как посчитать свою пенсию: простая формула
Как посчитать свою пенсию: простая формула

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться