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В Узбекистане появится аллея ШОС

© Sputnik / Григорий Сысоев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201126/15483339/V-Uzbekistane-poyavitsya-alleya-ShOS.html

Проект планируется реализовать в 2021 году в рамках перехода председательства в ШОС к Узбекистану.

ТАШКЕНТ, 26 ноя - Sputnik. В Узбекистане появится аллея ШОС. Об этом сегодня, в четверг, во время встречи с журналистами на круглом столе, приуроченному к празднованию Международного дня информации, объявил руководитель Центра народной дипломатии ШОС Кабулжон Собиров, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"В скором времени в Узбекистане появится аллея стран ШОС. Пока думаем какой именно город выбрать. Это будет либо в Самарканде, либо в Ташкенте. Мы сейчас передали в Совет безопасности РУз наше предложение", - проинформировал Собиров.

Проект планируется реализовать в 2021 году в рамках перехода председательства в ШОС к Узбекистану.

Напомним, в числе основных задач деятельности Центра, созданного по инициативе главы Узбекистана, является содействию развитию сотрудничества между странами ШОС в информационной сфере, формирование информационных ресурсов.

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В рамках данного направления Центр проводит широкий ряд мероприятий по сближению государств ШОС и их народов, укреплению духа взаимного доверия и добрососедства, на основе расширения культурно-гуманитарных связей между странами ШОС, институтами гражданского общества, в том числе молодежными и женскими организациями стран ШОС.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, ШОС, ШОС



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