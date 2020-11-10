Выступление Мирзиёева на саммите ШОС — видео

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0b/0a/15374120.jpg
Sputnik Узбекистан
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
https://uz.sputniknews.ru/video/20201110/15374766/Vystuplenie-Mirzieva-na-sammite-ShOS--video.html
Узбекский лидер во вторник принял участие в саммите государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, который под председательством России прошел в режиме видеоконференции.
Шавкат Мирзиёев на мероприятии выдвинул несколько важных инициатив. В частности — о разработке программы сотрудничества стран-участниц ШОС по борьбе с бедностью. Примечательно, что в сентябре, в ходе выступления на 75-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций, президент Узбекистана предложил определить тему борьбы с бедностью как одну из основных на предстоящей сессии ГА ООН и организовать глобальный саммит, посвященный этой проблеме.
Пресс-служба президента Узбекистана
Кроме того, в сегодняшней речи Мирзиёев призвал страны-участницы ШОС к скорейшей разработке и принятию плана по содействию в восстановлении Афганистана. А ранее он, напомним, предложил создать
при ООН постоянно действующий комитет по Афганистану, "который будет прислушиваться к мнению и чаяниям этого многострадального народа", содействовать социально-экономическому развитию ИРА.
Также узбекский лидер выступил за активизацию контактов спецслужб стран ШОС.
О чем еще говорил глава республики — смотрите в видео.