Выступление Мирзиёева на саммите ШОС — видео

Узбекский лидер во вторник принял участие в саммите государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, который под председательством России прошел в режиме видеоконференции.

Шавкат Мирзиёев на мероприятии выдвинул несколько важных инициатив. В частности — о разработке программы сотрудничества стран-участниц ШОС по борьбе с бедностью. Примечательно, что в сентябре, в ходе выступления на 75-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций, президент Узбекистана предложил определить тему борьбы с бедностью как одну из основных на предстоящей сессии ГА ООН и организовать глобальный саммит, посвященный этой проблеме.

Кроме того, в сегодняшней речи Мирзиёев призвал страны-участницы ШОС к скорейшей разработке и принятию плана по содействию в восстановлении Афганистана. А ранее он, напомним, предложил создать при ООН постоянно действующий комитет по Афганистану, "который будет прислушиваться к мнению и чаяниям этого многострадального народа", содействовать социально-экономическому развитию ИРА.

Также узбекский лидер выступил за активизацию контактов спецслужб стран ШОС.

О чем еще говорил глава республики — смотрите в видео.