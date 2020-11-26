Под Ташкентом вновь объявили штормовое предупреждение

Ожидается снег, временами сильный, туман с ухудшением видимости до 50 метров, усиление ветра до 17-22 м/с, на дороге возможны снежные заносы, гололедица.

ТАШКЕНТ, 26 ноя - Sputnik. Штормовой ветер, снежные заносы, гололедица ожидаются в ближайшие дни в районе перевала Камчик в Ташкентской области, через который проходит единственная автодорога, соединяющая восточную часть с остальной территорией Узбекистана, сообщила Узгидромет.

"В районе перевала "Камчик" 28 ноября объявлено штормовое предупреждение. Ожидается снег, временами сильный, туман с ухудшением видимости до 50 метров, усиление ветра до 17-22 м/с, на дороге возможны снежные заносы, гололедица", - говорится в сообщении.

Напомним, в Узбекистан в ближайшие дни придет холод. Уже с завтрашнего дня во многих районах начнутся осадки, а по горным районам ожидается снег, местами сильный. На дорогах возможна гололедица.

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По данным синоптиков, 27-29 ноября на территорию страны через Каспийское море вновь ожидается вторжение холодной и влажной воздушной массы. Ночью температура понизится до 5-10 градусов, днем не превысит плюс 3 градусов. Среднесуточная температура воздуха понизится на 10-12 градусов ниже нормы.