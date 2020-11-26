В МИВТ Узбекистана отреагировали на запрет ввоза томатов в Россию

Государственная инспекция по карантину растений при Кабмине и Посольство Узбекистана в России в данный момент консультируются с Россельхознадзором. В ближайшее время будут предприняты меры по отмене ограничений и недопущению появления тобамовируса в узбекской продукции.

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. В связи с появившейся в СМИ информацией о введении Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) запрета на ввоз в Россию томатов и перцев из Ферганской области, Министерство инвестиций и внешней торговли предоставили официальный комментарий.

Как сообщают в министерстве, Государственная инспекция по карантину растений при Кабмине и Посольство Узбекистана в России сейчас проводят консультации с Россельхознадзором.

Известно, что ограничения были введены российской стороной из-за обнаружения в отдельной партии ферганских помидоров вируса коричневой морщинистости плодов томатов (Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)".

"Ранее на территории Узбекистана ToBRFV не фиксировался поскольку является новым штаммом вируса растений. В отношении данного вируса также нет запрета в странах ЕАЭС – ToBRFV не включен в Единый перечень карантинных объектов, утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии", - поясняют в МИВТ.

В данное время в республике ведется оперативная работа по недопущению появления тобамовируса в узбекской продукции.

В органе госуправления подчеркивают, что введенные Россельхознадзором ограничения не касаются всех производителей Узбекистана и распространяются лишь на продукцию из Ферганской области. В ближайшее время будут предприняты все необходимые меры по отмене введенных ограничений, отметили в министерстве.