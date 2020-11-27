Строительство ГМК в Каракалпакстане: на каком этапе сейчас проект

Ожидается, что ГМК будет перерабатывать в год до 27 млн тонн руды и производить по внедоменной технологии до 1 млн тонн металлопроката. На экспорт планируется отправлять 35% продукции.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В апреле 2017-го Уральская горно-металлургическая компания и АО "Узметкомбинат" подписали меморандум о совместной реализации проекта по строительству ГМК на базе месторождения титаномагнетитовых руд "Тебинбулак" на территории Каракалпакстана.

Пресс-служба АО "Узбекские железные дороги" Инвестпроект по строительству горно-металлургического комплекса на базе месторождения Тебинбулак

В январе 2018 года глава республики Шавкат Мирзиёев своим постановлением определил АО "Узбекистон темир йуллари" генеральным подрядчиком по строительству комплекса.

На сегодняшний день реализация данного проекта уже прошла несколько этапов.

"АО "Узбекистон темир йуллари" совместно с независимым консультантом в лице австрийской компании "Horst Wiesinger Consulting" GmbH завершило работы по проведению лабораторных и опытно-промышленных испытаний по извлечению обогащенной руды концентрата, гранулированию и восстановлению железа с использованием природного газа, производства стали и отделению ванадиевого шлака от стали", — отметили в АО "Узбекистон темир йуллари".

Кроме того, уже разработаны регламенты для всего технологического процесса: от добычи до производства стальной продукции.

Эти регламенты определят оптимальный технологический режим, порядок проведения операций технологического процесса, обеспечивающий выпуск продукции требуемого качества, безопасные условия эксплуатации производства, а также выполнения требований по охране окружающей среды.

Техническую осуществимость проекта строительства подтвердили специалисты Института ТОМС (Иркутск).

С января по сентябрь 2020 года российские эксперты проводили трехэтапные технологические исследования по обогащению проб руды.

"Результаты еще раз подтвердили возможность обогащения железных руд с получением концентрата с содержанием железа в нем более 67%. Исследования проводились на представительной пробе руды в объеме 2,7 тонны, отобранной международной компанией SRK Consulting (Канада)", — рассказали в АО "Узбекистон темир йуллари".

Также специалисты разработали Банковское ТЭО проекта.

Оно дает возможность проработать вопрос привлечения инвестиций для осуществления последующих этапов развития данного проекта.

Планы по ГМК

Проект оценивается в 1,2-1,3 миллиарда долларов.

Запасы месторождения оценены по кодексу JORC в объеме около 1 миллиарда тонн.

ГМК будет перерабатывать в год до 33 миллионов тонн руды и производить по внедоменной технологии до 1,5 миллиона тонн металлопроката (800 тысяч тонн арматуры, 100 тысяч тонн проволоки, 100 тысяч тонн уголков, швеллеров).

Причем 35% продукции планируют отправлять на экспорт. Ожидается, что проект окупит себя через 8 лет.