12:52 27 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.69
  • EUR12344.73
  • USD10414.86
Поиск
Цифровой сейсмограф, архивное фото Сейсмический график

В Афганистане произошло землетрясение — оно ощущалось в 9 городах Узбекистана

© AP Photo / DITA ALANGKARA
Общество
Получить короткую ссылку
20710
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0b/11/15420888.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201127/15487025/V-Afganistane-proizoshlo-zemletryasenie--ono-oschuschalos-v-9-gorodakh-Uzbekistana.html

Cила подземных толчков была средней — два балла. Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 529 км в юго-восточном направлении.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В Узбекистане ощущалось землетрясение, которое произошло в Афганистане накануне вечером.

Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС по этому поводу дал заключение.

"Двадцать шестого ноября в 22.27 по ташкентскому времени (в 17.27 по Гринвичу) произошло землетрясение в Афганистане. Координаты: 36,74 градуса северной широты; 71,12 градуса восточной долготы. Магнитуда М=5,5. Глубина — 10 километров", — говорится в сообщении.

Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 529 километров в юго-восточном направлении.

© Sputnik / Игорь Носов
Как Узбекистан укрепит свою сейсмобезопасность — постановление президента

Отмечается, что сила подземных толчков была средней — два балла.

Землетрясение ощутили в девяти городах республики: Ташкенте, Намангане, Андижане, Фергане, Гулистане, Джизаке, Самарканде, Термезе и Карши. 

О повреждении зданий и строений не сообщается.

В предыдущий раз землетрясение в столице Узбекистана и ряде регионов республики ощущалось 12 ноября.

Эпицентр подземных толчков находился в Кыргызстане.

Теги:
МЧС Узбекистана, землетрясение, Узбекистан, Афганистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Слезы и свечи: как мир скорбит по Марадоне - фотолента
Даже когда Марадона забивал в ворота сборной СССР, его невозможно было не любить
Марадону трудно было не любить, даже когда он забивал СССР — комментатор
Как посчитать свою пенсию: простая формула
Как посчитать свою пенсию: простая формула

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться