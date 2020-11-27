В Афганистане произошло землетрясение — оно ощущалось в 9 городах Узбекистана

Cила подземных толчков была средней — два балла. Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 529 км в юго-восточном направлении.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В Узбекистане ощущалось землетрясение, которое произошло в Афганистане накануне вечером.

Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС по этому поводу дал заключение.

"Двадцать шестого ноября в 22.27 по ташкентскому времени (в 17.27 по Гринвичу) произошло землетрясение в Афганистане. Координаты: 36,74 градуса северной широты; 71,12 градуса восточной долготы. Магнитуда М=5,5. Глубина — 10 километров", — говорится в сообщении.

Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 529 километров в юго-восточном направлении.

Отмечается, что сила подземных толчков была средней — два балла.

Землетрясение ощутили в девяти городах республики: Ташкенте, Намангане, Андижане, Фергане, Гулистане, Джизаке, Самарканде, Термезе и Карши.

О повреждении зданий и строений не сообщается.

В предыдущий раз землетрясение в столице Узбекистана и ряде регионов республики ощущалось 12 ноября.

Эпицентр подземных толчков находился в Кыргызстане.