Снова в ядерном строю: Узбекистан восстановил свое членство в ОИЯИ

В 2015 году участие было приостановлено из-за долгов республики перед организацией.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. С 1 января 2021 года Узбекистан восстановит свое полноправное участие в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ).

Соответствующее решение приняли государства-участники организации на ежегодной сессии, сообщила пресс-служба Академии наук.

В 2015-м членство республики было приостановлено из-за накопившихся долгов перед организацией.

Сейчас же более 60% суммы долга выплачена, остальная часть будет погашена в течение 20 лет.

Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) ― крупная межправительственная научно-исследовательская организация, которая была создана в 1956 году и зарегистрирована в ООН в 1967-м.

Сейчас институт объединяет 18 государств: Россию, Узбекистан, Казахстан, Украину, Беларусь, Азербайджан, Армению, Грузию, Польшу, Болгарию, Вьетнам, КНДР , Кубу, Молдову, Монголию, Румынию, Словакию и Чехию.

Научно-исследовательская организация расположена в наукограде Дубна Московской области.

Узбекистан является ее членом с 1992 года.

Что дает Узбекистану участие в ОИЯИ?

Восстановление членства в ОИЯИ предоставляет широкие возможности для узбекских специалистов участвовать в крупных международных проектах.

Кроме того, это положительно скажется на подготовке высококвалифицированных кадров в области ядерных технологий, ядерной медицины, информационных технологий и материаловедения.