Когда начнут испытания вакцины "Спутник V" в Узбекистане — ответ властей

Вопрос использования российских вакцин в Узбекистане рассматривается в двустороннем порядке. "Идут переговоры, "мяч" на стороне российской стороны.

ТАШКЕНТ, 27 ноя - Sputnik. Специалисты Узбекистана и России продолжают переговоры по вакцине "Спутник V" от коронавируса COVID-19, до конца 2020 года препарат вряд ли начнут использовать в республике, заявил РИА Новости представитель агентства санитарно-эпидемиологического благополучия страны.

"Вопрос еще рассматривается, до конца года, наверное, не получится. Технически это невозможно, времени уже не осталось", - сказал представитель агентства.

Также он добавил, что вопрос использования российских вакцин в Узбекистане рассматривается в двустороннем порядке.

"Идут переговоры, "мяч" на стороне российской стороны", — добавил представитель агентства.

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Роспотребнадзор также сообщил на своем сайте, что Узбекистан выразил заинтересованность в совместных пострегистрационных испытаниях вакцины от COVID-19, которую разработал центр "Вектор". Кроме того, узбекская сторона намерена провести третью, последнюю фазу испытаний вакцины китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical.