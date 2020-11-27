23:12 27 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.69
  • EUR12344.73
  • USD10414.86
Поиск
Знак аварийной остановки

Страшное ДТП в Ташкенте: водитель скрылся после того, как насмерть сбил ребенка

Pixabay
Общество
Получить короткую ссылку
8701
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201127/15494660/Strashnoe-DTP-v-Tashkente-voditel-skrylsya-posle-togo-kak-nasmert-sbil-rebenka.html

Водитель, сбивший ребенка на пешеходном переходе, был на чужом автомобиле и без прав. После наезда он скрылся с места происшествия.

ТАШКЕНТ, 27 ноя - Sputnik. В Ташкенте в Сергелийском районе произошло страшное ДТП, в котором погиб 10-летний ребенок, пишет ГУВД столицы.

"26 ноября примерно в 13:00 часов на улице Лутфукор 19-летний Улугбек Н., неофициально работающий на автомойке, не имея прав, да еще и на чужом автомобиле Cobalt, выехал на проезжую часть. На нерегулируемом пешеходном переходе он совершил наезд на 10-летнего С.М., который от полученных травм скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Более того, после ДТП водитель покинул место происшествия.

По данному факту в тот же день, то есть, 26 ноября Следственным управлением при ГУВД г. Ташкента было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 266 ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека") и частью 2 статьи 117 ("Оставление в опасности") Уголовного Кодекса Республики Узбекистан. В отношении Улугбека Н. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Также сообщаем, что в связи с тем, что водитель, совершивший ДТП, не был трудоустроен на автомойке в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, со стороны следствия будет внесено представление о принятии соответствующих мер в отношении руководителя автомойки", - добавили в органах.

В Бухарской области водитель сбил отца и сына - один из них скончался >>

Кроме того, в ходе предварительного следствия по факту передачи права управления транспортным средством лицу, не имеющему права управлять транспортными средствами, владельцу автомобиля и другим лицам будет дана правовая оценка. 

Следствие продолжается, а в ГУВД Ташкента выразили соболезнования родным и близким подростка.

 

Теги:
дети, ребенок, смерть, Происшествие, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, ДТП



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Медресе и корабли: работы победителей конкурса "Исторический фотограф года"
"Ракетный сюрприз": США и Румыния устроили стрельбы вблизи Крыма — видео
Как посчитать свою пенсию: простая формула
Как посчитать свою пенсию: простая формула

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться