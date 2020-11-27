В Узбекистане снова заработают компьютерные центры

Такое решение было принято Специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом в целях развития в стране электронного спорта.

ТАШКЕНТ, 27 ноя - Sputnik. В Узбекистане с 1 декабря открываются компьютерные игровые центры, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана в своем телеграм-канале.

"Такое решение было принято Специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом в целях развития в стране электронного спорта", - говорится в сообщении.

Каким требованиям должны соответствовать открывающиеся центры:

— игроки должны размещаться отдельно друго от друга, расстояние между столами должно учитывать социальное дистанцирование;

— сотрудники должны быть в медицинских масках и перчатках, а также соблюдать социальную дистанцию;

— у посетителей должна измеряться температура тела, клиенты с температурой 37 градусов и выше, с симптомами инфекции, а также без масок допускаться не должны;

— после каждого посетителя поверхности стола и других предметов должны дезинфицироваться.

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Напомним, недавно Университете Инха открылся новый IT-инкубатор для реализации проектов в сфере высоких технологий. По словам замминистра, новый IT-центр должен стать своего рода магнитом, притягивающим идеи молодых разработчиков. При этом подобные бизнес-инкубаторы - это лишь одно из звеньев общей системы подготовки кадров в сфере высоких технологий.