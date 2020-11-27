23:13 27 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.69
  • EUR12344.73
  • USD10414.86
Поиск
Геймер за компьютером во время игры

В Узбекистане снова заработают компьютерные центры

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
Получить короткую ссылку
138 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201127/15494700/V-Uzbekistane-snova-zarabotayut-kompyuternye-tsentry.html

Такое решение было принято Специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом в целях развития в стране электронного спорта.

ТАШКЕНТ, 27 ноя - Sputnik. В Узбекистане с 1 декабря открываются компьютерные игровые центры, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана в своем телеграм-канале.

"Такое решение было принято Специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом в целях развития в стране электронного спорта", - говорится в сообщении.

Каким требованиям должны соответствовать открывающиеся центры:

— игроки должны размещаться отдельно друго от друга, расстояние между столами должно учитывать социальное дистанцирование;

— сотрудники должны быть в медицинских масках и перчатках, а также соблюдать социальную дистанцию;

— у посетителей должна измеряться температура тела, клиенты с температурой 37 градусов и выше, с симптомами инфекции, а также без масок допускаться не должны;

— после каждого посетителя поверхности стола и других предметов должны дезинфицироваться.

Какие программисты сейчас востребованы в Узбекистане — Вехов >>

Напомним, недавно Университете Инха открылся новый IT-инкубатор для реализации проектов в сфере высоких технологий. По словам замминистра, новый IT-центр должен стать своего рода магнитом, притягивающим идеи молодых разработчиков. При этом подобные бизнес-инкубаторы - это лишь одно из звеньев общей системы подготовки кадров в сфере высоких технологий. 

Теги:
коронавирус, компьютерные игры, компьютер, Карантин, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Медресе и корабли: работы победителей конкурса "Исторический фотограф года"
"Ракетный сюрприз": США и Румыния устроили стрельбы вблизи Крыма — видео
Как посчитать свою пенсию: простая формула
Как посчитать свою пенсию: простая формула

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться