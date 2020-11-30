Вторая волна COVID, вакцины и реформы: интервью нового главы Минздрава Узбекистана

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik, Дильшода Рахматова. Какие меры принимает руководство Узбекистана, чтобы в стране стало больше долгожителей, почему республика справляется с коронавирусной инфекцией лучше европейских стран и когда мир наконец заговорит о победе над COVID-19 — на все эти и другие вопросы ответил министр здравоохранения РУз Абдухаким Хаджибаев.
— Абдухаким Муминович, насколько неожиданным стало для Вас назначение на пост главы Минздрава?
— Скажу честно, элемент неожиданности присутствовал. Но с другой стороны — я уже почти 20 лет имею отношение к руководству Министерства здравоохранения. В 2003 году был назначен первым заместителем министра, с 2007-го продолжил работу в качестве генерального директора Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, в конце 2016-го вновь был назначен первым замминистра, а спустя несколько месяцев стал заместителем министра — генеральным директором упомянутого научного центра.
Мне оказано огромное доверие, это колоссальная ответственность. Поэтому делаю и буду делать все для того, чтобы решить стоящие перед министерством задачи.
— В начале ноября президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по "полной перезагрузке" системы Минздрава. Какие приоритеты обозначил глава государства, какие реформы планируется провести?
— После этого исторического совещания вышло три постановления и один указ. Основной упор делается на коренной пересмотр работы на уровне первичного звена здравоохранения. Во главе угла для этих учреждений должна стоять задача по привлечению граждан к здоровому образу жизни. Поэтому сейчас идет пересмотр обязанностей докторов — раньше мы называли их врачами общей практики, теперь они станут, по сути, семейными врачами. Каждый из них будет знать все про состояние здоровья своих "подопечных".
Второе, что от нас требует президент, — создать тесную связь между учреждениями первичного звена здравоохранения и нашими специализированными центрами.
Еще очень важно сделать так, чтобы врач был максимально заинтересован в высоком результате своей работы.
В конечном итоге все эти меры дадут государству колоссальный экономический эффект.
— Минздрав разработал проект Кодекса здравоохранения. Расскажите, для чего он нужен?
— Сейчас у нас есть 16 действующих законов по разным направлениям. Но, если сказать честно, некоторые их них не соответствуют друг другу. Мы планируем создать кодекс, который охватит все эти законы, дополнит их, адаптирует к современным реалиям, улучшит контроль в сфере здравоохранения.
— Давайте вернемся на несколько месяцев назад, к началу пандемии коронавируса. Как Узбекистан готовился к возможному разгулу инфекции?
— Власти страны начали принимать еще до 15 марта, когда у нас был зафиксирован первый случай COVID-19, — поскольку имелась информация о стремительном распространении коронавируса в Китае и других странах. В конце февраля президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о подготовке к возможной пандемии и мерах борьбы с ней. С 16 марта была организована специальная комиссия под руководством премьер-министра, которая разрабатывала предупредительные и ограничительные меры и объявляла о них.
По мере увеличения числа зараженных в стране приспосабливали для их лечения и другие медучреждения. Параллельно правительство проводило большую работу по закупке необходимого оборудования — в частности, аппаратов искусственной вентиляции легких и оксигенаторов. В короткие сроки они были доставлены в страну и распределены между больницами.
Примерно за два-два с половиной месяца в Зангиатинском районе Ташкентской области была построена инфекционная больница на четыре тысячи коек. Это было сделано очень своевременно.
— Как Вы оцениваете нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в стране?
— Она стабильная. Число подтвержденных случаев на сегодня составляет чуть более двух тысяч. Однако мы госпитализируем не только пациентов с СOVID-19, но и граждан, у которых внебольничная вирусная пневмония. Известно, что есть определенная доля ложноположительных тестов, а кроме того — что тест может быть положительным первые десять суток, а потом, даже если развивается пневмония, он может оказаться отрицательным.
На время затишья мы оставили работать около 45 больниц из 150, остальные законсервировали. При необходимости они снова смогут принимать людей с коронавирусом.
Кроме того, на сегодня у нас значительно расширился охват населения тест-системами. В стране организовано 152 лаборатории.
— Если мы проанализируем ситуацию с COVID-19 в Узбекистане и сравним ее с европейской, можно сделать вывод, что республика справляется с инфекцией эффективнее. Как Вы считаете, почему?
— У нас первый пик пришелся на вторую половину июля — первую половину августа, а в Европе и России он был зафиксирован на два-два с половиной месяца раньше. К пику в Узбекистане успели организовать коечный фонд более чем в 150 больницах — с необходимым оборудованием и лекарствами. Важную роль сыграла профилактика заболевания.
Таким образом, смягчить удар пандемии помогли принятые правительством и Минздравом меры. В среднем по миру летальность от коронавируса составляет до пяти процентов, в некоторых странах Европы даже выше. В России — от полутора до двух процентов, у нас примерно 0,8-0,9 процента.
— О России. Какую помощь РФ оказала Узбекистану?
— В июле-сентябре в республике работали две бригады российских врачей. Они вместе с нашими докторами лечили больных, проводили семинары. Происходил обмен опытом, что помогло нашим врачам за достаточно короткое время усовершенствовать свою тактику.
— Абдухаким Муминович, расскажите, какие виды господдержки появились в Узбекистане в связи с пандемией?
— Правительство провело очень большую работу по организованной выдаче гражданам так называемых COVID-пакетов с четырьмя-пятью видами лекарств. Было сформировано более двух миллионов таких пакетов, их раздали "контактникам", бессимптомным носителям вируса и учителям всех школ. Работа в этом направлении продолжается. Мы опытным путем выяснили, что у людей, которые принимали те же витамины и оказались в контакте с инфекцией, переносят заболевание если не без симптомов, то по крайней мере не так тяжело, как могли бы.
— Пресс-служба Министерства инновационного развития сообщила, что в республике начались испытания китайской вакцины. Означает ли это, что Узбекистан настроен на приобретение этого препарата?
— По всему миру над созданием вакцины работает более ста компаний, около 20-ти уже провели первую-вторую фазы испытаний и начинают третью. На нас вышли две китайские компании (Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и Sinopharm Group. — Прим. ред.), а также Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), при поддержке которого была создана вакцина "Спутник V".
Что касается российской вакцины: сейчас ведутся переговоры с РФПИ, мы запросили у них хотя бы 500 доз для проведения третьей фазы клинических испытаний. Если ответ будет положительный, то процесс пойдет дальше. Если не в этом году, то, надеюсь, в первом квартале следующего реально будет начать клинические испытания, после чего будет принято решение относительно приобретения.
Мы открыты для переговоров и по другим российским вакцинам от COVID-19.
— Как Вы считаете, когда мир сможет заговорить о победе над этой инфекцией и пандемией?
— Думаю, ни один уважающий себя человек не возьмется конкретно ответить на этот вопрос. Но с учетом опыта: пандемии такого масштаба не было последние лет 30-40. Учитывая прогнозы, мнения ученых и представителей ВОЗ, думаю, до конца 2021 года процесс пойдет на убыль — с началом массовой вакцинации.