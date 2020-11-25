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Сотрудница лаборатории

В Узбекистане начались испытания китайской вакцины против COVID-19

РФПИ и Центр имени Гамалеи
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (974)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201125/15476532/V-Uzbekistane-nachalis-ispytaniya-kitayskoy-vaktsiny-protiv-COVID-19.html

Препарат, образцы плацебо, а также соответствующие стандарты и реактивы переданы в Государственный центр при Агентстве развития фармацевтической отрасли республики.

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Узбекистанские специалисты приступили к испытаниям вакцины от коронавируса COVID-19 китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, сообщили в пресс-службе Министерства инновационного развития РУз.

Ранее власти республики заявляли, что намерены провести испытания вакцин против коронавируса COVID-19 из РФ, Китая и Турции. В частности, в октябре специалисты из Узбекистана и КНР обсудили подготовку к проведению в республике третьей — последней — стадии испытаний рекомбинантной вакцины китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical,

"В Узбекистане начались испытания китайской вакцины", — говорится в публикации на Telegram-канале Мининноваций.

В ведомстве уточнили, что вакцина, образцы плацебо, а также соответствующие стандарты и реактивы переданы в Государственный центр при Агентстве развития фармацевтической отрасли республики.

Вакцинация
© Sputnik / Георгий Зимарев
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По данным министерства, профильные ведомства изучают документы первого и второго этапов клинических испытаний китайского препарата.

"По итогам, согласно положительному заключению госцентра и этического комитета, будет решен вопрос о проведении третьей фазы клинических испытаний вакцины в Узбекистане", — добавили в ведомстве.

Мининноваций в октябре сообщало, что клинические испытания будут проведены на добровольцах 18 лет и старше. Перед началом испытаний китайская сторона проведет ряд тренингов по условиям вакцинации.

Вакцина против новой коронавирусной инфекции
РФПИ и Центр имени Гамалеи
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В сентябре Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что договорился с узбекистанской фармацевтической компанией Laxisam о поставках в Узбекистан до 35 миллионов доз вакцины "Спутник V" в 2020-2021 годах. Позднее представитель Laxisam уточнил, что идет работа по согласованию поставок с регулятивными органами республики. Минздрав Узбекистана также сообщил, что запросил у РФПИ пять тысяч доз "Спутника V".

Ранее Роспотребнадзор сообщил на своем сайте, что РУз выразила заинтересованность в совместных пострегистрационных испытаниях вакцины от COVID-19, которую разработал центр "Вектор". В Агентстве санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве республики сообщили, что вопрос находится на стадии рассмотрения. В числе китайских партнеров также рассматриваются предложения о проведении третьей фазы испытаний от Sinopharm Group.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (974)
Теги:
пандемия, коронавирус, Вакцина, Китай, Узбекистан



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