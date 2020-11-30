Цены на поездки в столичных автобусах будут зависеть от длины маршрута

Известно, что в столице также появится семь маршрутов для скоростных автобусов, стоимость будет варьироваться от 700 до 1 400 сумов.

ТАШКЕНТ, 30 ноя - Sputnik. В Ташкенте цена поездки на автобусах теперь будет зависеть от длины маршрута, говорится в репортаже программы "Тахлилнома".

Известно, что в столице также появится семь маршрутов для скоростных автобусов, стоимость будет варьироваться от 700 до 1 400 сумов.

"В следующем году в первом квартале мы закончим внедрение дифференцированных тарифов и оптимизацию маршрутов. Кроме того, строительство двух направлений выделенных полос для скоростных автобусов BRT мы закончим ко Дню независимости Узбекистана", – сказал министр транспорта Ильхом Махкамов.

Напомним, в марте в Ташкенте начали тестировать китайский электробус, который комплектуется в Казахстане, а стоимость его составляет от 380 до 400 тысяч долларов.

А уже в октябре стало известно, что специалисты Министерства транспорта разработали проект постановления Кабмина, который предусматривает приобретение до конца 2023 года 300 электробусов.

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Стоимость одного электробуса составляет примерно 3,2 миллиарда сумов, зарядной станции - 101 миллион сумов. В общей сложности на транспортные средства планируется потратить 976 миллиардов сумов, 30,5 миллиарда сумов - на зарядные станции.