17:59 30 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.69
  • EUR12344.73
  • USD10414.86
Поиск
Остановка общественного транспорта в Ташкенте

Цены на поездки в столичных автобусах будут зависеть от длины маршрута

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
129 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0a/15/15227601.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201130/15505849/Tseny-na-poezdki-v-stolichnykh-avtobusakh-budut-zaviset-ot-dliny-marshruta.html

Известно, что в столице также появится семь маршрутов для скоростных автобусов, стоимость будет варьироваться от 700 до 1 400 сумов.

ТАШКЕНТ, 30 ноя - Sputnik. В Ташкенте цена поездки на автобусах теперь будет зависеть от длины маршрута, говорится в репортаже программы "Тахлилнома".

Известно, что в столице также появится семь маршрутов для скоростных автобусов, стоимость будет варьироваться от 700 до 1 400 сумов.

"В следующем году в первом квартале мы закончим внедрение дифференцированных тарифов и оптимизацию маршрутов. Кроме того, строительство двух направлений выделенных полос для скоростных автобусов BRT мы закончим ко Дню независимости Узбекистана", – сказал министр транспорта Ильхом Махкамов.

Напомним, в марте в Ташкенте начали тестировать китайский электробус, который комплектуется в Казахстане, а стоимость его составляет от 380 до 400 тысяч долларов.

А уже в октябре стало известно, что специалисты Министерства транспорта разработали проект постановления Кабмина, который предусматривает приобретение до конца 2023 года 300 электробусов.

На столичных дорогах появятся электробусы за 3,2 млрд сумов - проект >>

Стоимость одного электробуса составляет примерно 3,2 миллиарда сумов, зарядной станции - 101 миллион сумов. В общей сложности на транспортные средства планируется потратить 976 миллиардов сумов, 30,5 миллиарда сумов - на зарядные станции.

Теги:
маршрут, автобусы, автобус, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Париж снова в огне: как проходит акция протеста - фотолента
Министр здравоохранения РУз Абдухаким Хаджибаев о том, как идут переговоры по вакцине Спутник V
Мы понимаем, что российская вакцина эффективна — Хаджибаев про "Спутник V"
Сколько узбекистанцы задолжали за электричество
На темной стороне улицы: сколько узбекистанцы задолжали за свет

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться