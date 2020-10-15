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Электробус на зарядке

На столичных дорогах появятся электробусы за 3,2 млрд сумов - проект

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201015/15185606/Na-stolichnykh-dorogakh-poyavyatsya-elektrobusy-za-32-mlrd-sumov---proekt.html

В общей сложности на транспортные средства планируется потратить 976 миллиардов сумов, 30,5 миллиарда сумов - на зарядные станции.

ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Специалисты министерства транспорта разработали проект постановления Кабмина, который предусматривает приобретение до конца 2023 года 300 электробусов.

Столичный хокимият начнет закупать транспортные средства в следующем году. Ежегодно администрация будет приобретать по 100 единиц техники. Вместе с тем будут приобретены и зарядные станции. 

Стоимость одного электробуса составляет примерно 3,2 миллиарда сумов, зарядной станции - 101 миллион сумов. В общей сложности на транспортные средства планируется потратить 976 миллиардов сумов, 30,5 миллиарда сумов - на зарядные станции.

Напомним, в марте в Ташкенте начали тестировать китайский электробус, который комплектуется в Казахстане, а стоимость его составляет от 380 до 400 тысяч долларов.

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Официальный сайт хокимията города Ташкента
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А в начале сентября прошлого года в Ташкент был доставлен первый электробус, произведенный компанией "Белкоммунмаш". Транспорт начал курсировать по улицам столицы в тестовом режиме.

Представители "Тошшахартрансхизмат" заявили, что уже можно говорить об экономической эффективности данного вида транспорта. В частности, в сравнении с дизельным топливом данная эффективность превышает средние показатели в более чем 5 раз, с метаном - 3,5 раза.

Теги:
Узбекистан, пассажиры, общественный транспорт, население, автобус



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