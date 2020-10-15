На столичных дорогах появятся электробусы за 3,2 млрд сумов - проект

В общей сложности на транспортные средства планируется потратить 976 миллиардов сумов, 30,5 миллиарда сумов - на зарядные станции.

ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Специалисты министерства транспорта разработали проект постановления Кабмина, который предусматривает приобретение до конца 2023 года 300 электробусов.

Столичный хокимият начнет закупать транспортные средства в следующем году. Ежегодно администрация будет приобретать по 100 единиц техники. Вместе с тем будут приобретены и зарядные станции.

Стоимость одного электробуса составляет примерно 3,2 миллиарда сумов, зарядной станции - 101 миллион сумов. В общей сложности на транспортные средства планируется потратить 976 миллиардов сумов, 30,5 миллиарда сумов - на зарядные станции.

Напомним, в марте в Ташкенте начали тестировать китайский электробус, который комплектуется в Казахстане, а стоимость его составляет от 380 до 400 тысяч долларов.

А в начале сентября прошлого года в Ташкент был доставлен первый электробус, произведенный компанией "Белкоммунмаш". Транспорт начал курсировать по улицам столицы в тестовом режиме.

Представители "Тошшахартрансхизмат" заявили, что уже можно говорить об экономической эффективности данного вида транспорта. В частности, в сравнении с дизельным топливом данная эффективность превышает средние показатели в более чем 5 раз, с метаном - 3,5 раза.