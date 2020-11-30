Узбекистанцы потеряли доверие: в Кашкадарьинской области закроют все ТСЖ

Отмечается, что местные жители не платят соответствующие взносы, так как больше не верят товариществам. Качество услуг, оказываемых ими, значительно ухудшилось.

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. В Кашкадарьинской области вместо товариществ собственников жилья появятся управляющие организации, сообщают в пресс-службе областного управления жилищно-коммунального обслуживания.

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В настоящее время в Кашкадарье почти в двух тысячах многоэтажных домов функционирует 161 товарищество собственников жилья (ТСЖ).

"Однако эти товарищества не выполняют свою работу на должном уровне. На сегодняшний день многие многоквартирные дома в регионе серьезно пострадали из-за того, что кровля, подвал, системы связи, детские площадки и прилегающие территории не ремонтировались предприятиями в течение многих лет", - информируется в релизе.

Отмечается, что жители не платят соответствующие взносы, так как потеряли доверие к ТСЖ. Качество услуг, оказываемых товариществами, значительно ухудшилось. В результате задолженность населения по обязательным взносам превысила 3,5 млрд сумов. В последние три года все ремонтные работы в многоэтажных домах проводились за счет средств из местного бюджета.

В соответствии с законом "Об управлении многоквартирными домами", в регионе планируется создать 10 управляющих организаций. Они будут обслуживать 694 многоэтажных дома. В настоящее время соответствующие ведомства обсуждают вопросы с населением.

Напомним: в октябре власти республики разместили на портале СОВАЗ проект Жилищного кодекса в новой редакции. Согласно документу, в сфере эксплуатации жилья планируется расширить права и ответственность граждан и регулирующих органов в использовании жилья. Также в законопроекте усовершенствованы правила оплаты за содержание жилых домов, коммунальные услуги и управление жилищным фондом.