В Самарканде модернизируют транспортную систему — Мирзиёев

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев провел совещание, в рамках которого обсудил меры по развитию общественного транспорта в регионах, сообщают в пресс-службе президента.
Отмечается, что такие же генпланы будут разработаны для 30 городов страны. В данный процесс будут вовлечены преподаватели и студенты Транспортного университета для повышения роли данного вуза в реформах транспортной системы.
"Долгие годы отсутствовал научный подход к транспортно-логистическим вопросам. Нехватка современных кадров – самая острая проблема в этой сфере", – отметил президент.
Кроме того, Мирзиёев подчеркнул важность открытия новых и пересмотра существующих маршрутов исходя из запросов населения, реконструкции автобусных остановок, привлечения частного сектора.
Для контроля за исполнением соответствующих требований каждые три месяца на места начнут выезжать кенгаши народных депутатов — они будут проверять отчеты руководителей транспортной системы.
Напомним: Минтранс Узбекистана планирует привлечь российскую компанию к разработке проекта системы транспортного обслуживания населения в Самарканде. За реализацию поставленной задачи специалистам из РФ заплатят 5,5 млрд сумов. Ожидается, что проект изменит транспортную логистическую систему Самарканда и прилегающих территорий, а также адаптирует работу общественного транспорта к современным требованиям.