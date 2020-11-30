В Самарканде модернизируют транспортную систему — Мирзиёев

В рамках мероприятия лидер Узбекистана поручил областной администрации и соответствующим министерствам разработать проект генерального плана. Он должен предусматривать меры по увеличению пропускной способности крупных перекрестков.

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев провел совещание, в рамках которого обсудил меры по развитию общественного транспорта в регионах, сообщают в пресс-службе президента.

В рамках мероприятия лидер Узбекистана поручил областной администрации и соответствующим министерствам разработать проект генерального плана по созданию удобной транспортной системы в Самарканде. Он должен предусматривать меры по увеличению пропускной способности крупных перекрестков, организации движения автобусов по выделенной полосе, выводу на маршрут автобусов большой вместимости и сокращению интервалов.

Отмечается, что такие же генпланы будут разработаны для 30 городов страны. В данный процесс будут вовлечены преподаватели и студенты Транспортного университета для повышения роли данного вуза в реформах транспортной системы.

"Долгие годы отсутствовал научный подход к транспортно-логистическим вопросам. Нехватка современных кадров – самая острая проблема в этой сфере", – отметил президент.

Кроме того, Мирзиёев подчеркнул важность открытия новых и пересмотра существующих маршрутов исходя из запросов населения, реконструкции автобусных остановок, привлечения частного сектора.

Для контроля за исполнением соответствующих требований каждые три месяца на места начнут выезжать кенгаши народных депутатов — они будут проверять отчеты руководителей транспортной системы.

Напомним: Минтранс Узбекистана планирует привлечь российскую компанию к разработке проекта системы транспортного обслуживания населения в Самарканде. За реализацию поставленной задачи специалистам из РФ заплатят 5,5 млрд сумов. Ожидается, что проект изменит транспортную логистическую систему Самарканда и прилегающих территорий, а также адаптирует работу общественного транспорта к современным требованиям.