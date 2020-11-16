В Самарканде планируют улучшить пассажироперевозки за 5,5 млрд сумов

Проект, как ожидается, изменит транспортную логистическую систему Самарканда и прилегающих территорий и адаптирует работу общественного транспорта к современным требованиям.

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Минтранс Узбекистана планирует привлечь российскую компанию к разработке проекта системы транспортного обслуживания населения в Самарканде. За реализацию поставленной задачи специалистам из РФ заплатят 5,5 млрд сумов, сообщили в пресс-службе транспортного управления Самаркандской области.

Заместитель хокима области отметил, что компания "А+С Транспроект" из Санкт-Петербурга уже готова приступить к разработке проекта новой модели транспортного обслуживания.

Проект, как ожидается, изменит транспортную логистическую систему Самарканда и прилегающих территорий и адаптирует работу общественного транспорта к современным требованиям.

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В конце 2019 года Агентство по защите прав потребителей при Антимонопольном комитете попросило оценить граждан уровень защищенности прав пассажиров при предоставлении городских транспортных услуг.

Оказалось, что более половины граждан имеют претензии к качеству обслуживания. Узбекистанцы указали на отсутствие предоставления билета после оплаты, задержку автобусов на остановках, нефункционирующие системы охлаждения и отопления в автобусах и микроавтобусах, отсутствие их точного расписания.

Оставляет желать лучшего и отношение водителей и кондукторов к пассажирам, а также техническое состояние общественного транспорта.