В Узбекистане на обсуждение вынесена новая редакция закона о судах

Введение в действие закона планируется с 1 января 2021 года. Действующий закон "О судах" был одобрен Сенатом в декабре 2000 года.

ТАШКЕНТ, 1 дек - Sputnik. В Узбекистане проект закона "О судах" в новой редакции разработан и размещен Верховным судом для обсуждения.

Новая редакция закона объединила и унифицировала ряд нормативно-правовых актов судебной сферы, так после его принятия утратит силу 21 документ.

Основные изменения связаны с организационно-структурными преобразованиями в судебной системе, также введена глава, описывающая суды общей юрисдикции Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента.

Кроме того, в центрах Республики Каракалпакстан и областей, городе Ташкенте образование межрайонных административных судов, специализирующихся на рассмотрении дел, вытекающих из административных и других публично-правовых отношений.

Введение в действие новой редакции закона планируется с 1 января 2021 года.

На что направлен данный закон?

В новой редакции закона усиливается статус и гарантии независимости судей, а также дисциплинарная ответственность судей. В частности, предусматривается возбуждение дисциплинарного дела в отношении судьи только соответствующими квалификационными коллегиями судей, порядок возбуждения и рассмотрения дисциплинарного дела.

Кроме того, в закон введены статьи, предусматривающие обеспечение прозрачности и открытости судебного процесса. В частности, разрешение на фото и видеосъемки в зале суда участниками и представителями СМИ, участие в судебном заседании в режиме видеоконференции.

Участникам судебного заседания предоставляется право обжалования решения суда в виде апелляции и кассации.

На обсуждение вынесена новая редакция закона о Конституционном суде >>

24 июля 2020 года Президента Узбекистана подписал Указ "О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности судов и повышению эффективности правосудия".

Суд в Республике Узбекистан призван осуществлять судебную защиту прав и свобод граждан, провозглашенных Конституцией и другими законами, прав и охраняемых законом интересов предприятий, учреждений и организаций. Деятельность суда направлена на обеспечение верховенства закона, социальной справедливости, гражданского мира и согласия.