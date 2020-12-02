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Сотрудник правоохранительных органов снимает наручники

В Узбекистане задержан вербовщик, отправлявший молодых людей в Сирию

© Sputnik / Алексей Вовк
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201202/15519121/V-Uzbekistane-zaderzhan-verbovschik-otpravlyavshiy-molodykh-lyudey-v-Siriyu.html

В мобильном телефоне задержанного были обнаружены экстремистские материалы. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК РУз.

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Сотрудники силовых органов провели оперативные мероприятия, в ходе которых был задержан гражданин, занимавшийся вербовкой и отправкой молодых узбекистанцев в международную террористическую организацию "Тавхид ва жиход катибаси"* в Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Во время проведенного расследования стало известно, что уроженец Самаркандской области О. Хошимов во время учебы в Египте в 2019 году попал под влияние идей лидеров террористической организации. Позднее он стал принимать участие в вербовке граждан и их отправке в Сирию.

Отмечается, что в мобильном телефоне задержанного были обнаружены экстремистские материалы.

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В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК РУз. Следствие продолжается.

* "Тавхид ва жиход катибаси" ("Единобожие и джихад") — международная террористическая организация, запрещенная в Узбекистане и России

Теги:
Самаркандская область, Узбекистан, Сирия, вербовка



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