В Узбекистане задержан вербовщик, отправлявший молодых людей в Сирию

В мобильном телефоне задержанного были обнаружены экстремистские материалы. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК РУз.

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Сотрудники силовых органов провели оперативные мероприятия, в ходе которых был задержан гражданин, занимавшийся вербовкой и отправкой молодых узбекистанцев в международную террористическую организацию "Тавхид ва жиход катибаси"* в Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Во время проведенного расследования стало известно, что уроженец Самаркандской области О. Хошимов во время учебы в Египте в 2019 году попал под влияние идей лидеров террористической организации. Позднее он стал принимать участие в вербовке граждан и их отправке в Сирию.

Отмечается, что в мобильном телефоне задержанного были обнаружены экстремистские материалы.

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В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК РУз. Следствие продолжается.

* "Тавхид ва жиход катибаси" ("Единобожие и джихад") — международная террористическая организация, запрещенная в Узбекистане и России