Ученый рассказал, сколько осталось жить Солнцу в его нынешнем состоянии

По словам директора Института космических исследований РАН Анатолия Петруковича, звезда начнет угрожать Земле перегревом через несколько сотен миллионов лет.

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Солнце прожило около 4,5 миллиарда лет и предстоит еще примерно столько же в его нынешнем состоянии, рассказал в интервью РИА Новости директор Института космических исследований Российской академии наук Анатолий Петрукович.

"Это типичный цикл жизни такой звезды. Когда оно (Солнце. — Прим. ред.) подойдет к финальной стадии, то начнет превращаться в красного гиганта, расширится и, возможно, даже поглотит Землю", — сказал ученый.

По его словам, Солнце с рождения постепенно разогревается, и поток излучения от него растет.

"По современным понятиям Солнце начнет угрожать Земле уже через несколько сотен миллионов лет, так как поток тепла, который будет поступать от него, станет чрезмерным для современного климата Земли", — отметил Петрукович.

Однако у человечества еще много времени, чтобы как-то решить эту проблему, к примеру, регулированием атмосферы, или улететь с Земли.

В январе американские астрономы при помощи телескопа DKIST смогли сделать самые близкие фотографии поверхности Солнца за всю историю. Это позволит более подробно изучить строение звезды и ее активность.