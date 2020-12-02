Ученый рассказал, сколько осталось жить Солнцу в его нынешнем состоянии

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Солнце прожило около 4,5 миллиарда лет и предстоит еще примерно столько же в его нынешнем состоянии, рассказал в интервью РИА Новости директор Института космических исследований Российской академии наук Анатолий Петрукович.
"Это типичный цикл жизни такой звезды. Когда оно (Солнце. — Прим. ред.) подойдет к финальной стадии, то начнет превращаться в красного гиганта, расширится и, возможно, даже поглотит Землю", — сказал ученый.
"По современным понятиям Солнце начнет угрожать Земле уже через несколько сотен миллионов лет, так как поток тепла, который будет поступать от него, станет чрезмерным для современного климата Земли", — отметил Петрукович.
Однако у человечества еще много времени, чтобы как-то решить эту проблему, к примеру, регулированием атмосферы, или улететь с Земли.
В январе американские астрономы при помощи телескопа DKIST смогли сделать самые близкие фотографии поверхности Солнца за всю историю. Это позволит более подробно изучить строение звезды и ее активность.