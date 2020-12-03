Когда российская вакцина "Спутник V" станет доступна для других стран

Стоимость препарата будет единой для всех стран, цена одной дозы не превысит десяти долларов, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций.

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет доступна для других государств с начала 2021 года, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"В соответствии с духом партнерства "Спутник V" будет доступен другим странам для проведения массовых вакцинаций с начала следующего года", — сказал Дмитриев в ходе презентации вакцины в рамках мероприятия на полях специальной сессии ГА ООН. Его цитирует РИА Новости.

Стоимость вакцины будет единой для всех стран, цена одной дозы не превысит десяти долларов, отметил глава РФПИ.

"Спутник V" — первая в мире вакцина для профилактики COVID-19. Она была зарегистрирована Минздравом РФ в августе. Препарат разработал НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. В настоящее время продолжается пострегистрационное исследование вакцины с участием десятков тысяч добровольцев.

В сентябре РФПИ сообщил, что договорился с узбекистанской фармацевтической компанией Laxisam о поставках в Узбекистан до 35 миллионов доз вакцины "Спутник V" в 2020-2021 годах. Позднее представитель Laxisam уточнил, что идет работа по согласованию поставок с регулятивными органами республики. Минздрав Узбекистана также сообщил, что запросил у РФПИ пять тысяч доз "Спутника V".