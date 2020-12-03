Когда российская вакцина "Спутник V" станет доступна для других стран

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет доступна для других государств с начала 2021 года, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"В соответствии с духом партнерства "Спутник V" будет доступен другим странам для проведения массовых вакцинаций с начала следующего года", — сказал Дмитриев в ходе презентации вакцины в рамках мероприятия на полях специальной сессии ГА ООН. Его цитирует РИА Новости.
Стоимость вакцины будет единой для всех стран, цена одной дозы не превысит десяти долларов, отметил глава РФПИ.
В сентябре РФПИ сообщил, что договорился с узбекистанской фармацевтической компанией Laxisam о поставках в Узбекистан до 35 миллионов доз вакцины "Спутник V" в 2020-2021 годах. Позднее представитель Laxisam уточнил, что идет работа по согласованию поставок с регулятивными органами республики. Минздрав Узбекистана также сообщил, что запросил у РФПИ пять тысяч доз "Спутника V".