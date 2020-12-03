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Фонд помощи онкобольным "Ишонч" создан в Узбекистане

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201203/15525527/Fond-pomoschi-onkobolnym-Ishonch-sozdan-v-Uzbekistane.html

На первом этапе приоритетное направление в работе фонда — мужское здоровье. Затем будут охвачены и другие группы пациентов.

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. ​​Благотворительный фонд "Ишонч" создан при поддержке Минздрава Узбекистана при Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре онкологии и радиологии (РСНПМЦОР).

Его цель — оказание помощи, в том числе финансовой, людям с тяжелыми заболеваниями разного происхождения, их семьям, а также лечебным и иным учреждениям, врачам, которые ведут пациентов с онкологией.

"В Узбекистане действует немало организаций, занимающихся благотворительной деятельностью, среди них есть и те, которые оказывают индивидуальную помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, — отметила заместитель главного врача РСНПМЦОР, исполнительный директор фонда "Ишонч" Дилноза Агзамходжаева. — Наша цель — помимо оказания медицинской помощи пациентам, внести вклад в развитие онкологической службы, увеличение показателей выздоровления".

Приоритетное направление в работе фонда на сегодня — мужское здоровье.

"В отличие от женщин и детей, мужчины являются не "трендовыми" получателями пожертвований. Во многих случаях они остаются наедине со страшной болезнью. Статистика и практика показывают, что мужчине среднего и старшего возраста получить благотворительную помощь труднее, чем остальным", — сказала Агзамходжаева.

Проведение лабораторных исследований
ADALBERTO ROQUE / AFP
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Затем будут охвачены и другие группы пациентов.

В 2019 году в Узбекистане зафиксировали 24 648 новых случаев злокачественных новообразований (10 511 у мужчин, 14 137 у женщин). У женщин чаще всего выявляли рак молочной железы, желудка и шейки матки, у мужчин — желудка, бронхов и легких, а также головного мозга.

Теги:
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, фонд, благотворительность, Узбекистан, лечение онкологии, онкология



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