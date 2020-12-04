Кому разрешено пересекать узбекско-таджикскую границу — подробности

В настоящее время в Ташкенте и Душанбе ведутся консультации по возобновлению с 1 января 2021 года авиасообщения между двумя государствами.

ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. В связи с распространением пандемии коронавируса граница между Узбекистаном и Таджикистаном была закрыта весной текущего года. Однако сейчас некоторым категориям граждан разрешили посещать соседние государства, сообщает "Азия-Плюс", ссылаясь на источник в правительстве Таджикистана.

Кто может пересекать узбекско-таджикскую границу:

студенты. При пересечении границы с Таджикистаном, им необходимо предъявлять паспорт, студенческий билет и справку об отсутствии коронавируса, сделанную не позднее, чем за 72 часа;

граждане, имеющие на сопредельной территории семью (жену, мужа или детей). Им также необходимо предъявить паспорт, свидетельства о браке, рождении детей и справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19;

лица, обладающие соответствующим письменным разрешением республиканских штабов Таджикистана или Узбекистана по противостоянию коронавирусной инфекции.

Отмечается, что в настоящее время в Ташкенте и Душанбе ведутся консультации по возобновлению с 1 января 2021 года авиасообщения между двумя государствами.