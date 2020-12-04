Мирзиёев: до конца года в Сергели откроется наземное метро

Также глава республики рассказал и о других благах, созданных для жителей махалли "Янги Хаёт" и Сергели в процессе урбанизации. В частности, проведены подземные и наземные трубопроводы, построены социальные объекты и созданы новые рабочие места.

ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. В Сергели до конца года откроется наземное метро. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на церемонии открытия Ташкентского металлургического завода.

По словам главы государства, открытие Сергелийской ветки метро ориентировочно намечено на 25 декабря текущего года.

Кроме того, лидер Узбекистана рассказал и о других благах, созданных для жителей махалли "Янги Хаёт" и Сергели в процессе урбанизации. В частности, проведены подземные и наземные трубопроводы, построены социальные объекты и созданы новые рабочие места.

Напомним: в середине октября в Ташкентском метрополитене состоялся запуск тестового поезда от станции "Алмазар" до "Кипчак" (конечная на новой Сергелийской линии). Запуск поезда подтвердил готовность верхнего строения пути на данном участке.

Общая протяженность Сергелийской линии метро составила 7,1 километра. Строительство объекта обошлось властям республики в $82,6 миллиона, в том числе за счет средств госбюджета — $47,5 миллиона и кредита Фонда реконструкции и развития — @35,1 миллиона.