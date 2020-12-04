В Узбекистане ужесточили санкции за уничтожение деревьев

Если нарушитель возместит причиненный материальный ущерб в трехкратном размере, то к нему не смогут применить наказание в виде ограничения свободы и лишения свободы.

ТАШКЕНТ, 4 дек - Sputnik. В Узбекистане увеличился штраф за незаконную вырубку деревьев.

Четвертого декабря вступила в силу новая редакция статьи 198 Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Принятые поправки предусматривают:

- наказание штрафом от 50 до 100 БРВ (БРВ составляет 223 000 сумов) или обязательными общественными работами до 240 часов либо исправительными работами до одного года за повреждение или уничтожение леса, деревьев или других растений из-за неосторожного обращения с огнем, повлекшее причинение крупного ущерба;

- за незаконную порубку леса, деревьев или других растений, которые привели к крупному ущербу, нужно заплатить штраф от 100 до 150 БРВ или участвовать в обязательных общественных работах от 240 до 300 часов. Могут быть назначены исправительные работы от одного года до двух лет или ограничение свободы от одного года до трех лет либо лишение свободы до трех лет;

В Ташкенте начали наказывать виновных в незаконной вырубке деревьев >>

- более строгие штрафы установлены за умышленное повреждение, потраву, уничтожение посевов, леса, деревьев или других растений. При крупном размере ущерба штраф составит от 150 до 200 БРВ, или необходимо выполнить общественные работы от 300 до 360 часов. Также могут назначить ограничение свободы от одного года до трех лет или лишение свободы до трех лет.

Если нарушитель возместит причиненный материальный ущерб в трехкратном размере, то к нему не смогут применить наказание в виде ограничения свободы и лишения свободы.

Кроме того, внесены изменения и в статью 911 Кодекса об административной ответственности, касающиеся ответственности в области экологии, охраны окружающей среды и природопользования.

В частности, за выброс в неустановленных местах бытовых и строительных отходов налагается штраф на граждан – от 5 до 10 БРВ, а на должностных лиц – от 20 до 30.

При повторном правонарушении штрафы увеличиваются: на граждан – от 10 до 15 БРВ, а на должностных лиц – от 30 до 50 БРВ. Кроме того, конфискуется орудие совершения административного правонарушения.

Концепция охраны окружающей среды Республики Узбекистан до 2030 года предусматривает меры по сохранению объектов окружающей среды от антропогенного воздействия, приоритетному использованию материалов и продукции, представляющих наименьшую экологическую опасность, расширению охраняемых природных территорий, а также развитию экологически безопасной системы обращения с отходами.