Шавкат Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Днем Конституции

Главная задача - неуклонно повышать уровень и качество жизни народа, сделать ее еще более благополучной и процветающей, чтобы каждый человек в стране, независимо от национальности, языка и вероисповедания, ощущал внимание и заботу государства и общества.

ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил жителей страны с 28-ой годовщиной принятия Конституции, пишет пресс-служба президента.

Глава республики выразил народу глубокое уважение и наилучшие пожелания.

"В связи с пандемией коронавируса в нынешнем году мы, к сожалению, не сможем провести масштабные торжественные мероприятия, посвященные Дню Конституции. Но, несмотря на это, всем сердцем ощущаем радость и величие этого праздника. Его с воодушевлением отмечают в трудовых коллективах, образовательных учреждениях и махаллях. Сегодня наш народ, опираясь на этот огромный потенциал, мужественно преодолевает нелегкие испытания и самоотверженно трудится во имя построения нового Узбекистана – свободной, благоустроенной и процветающей жизни в стране", - говорит президент.

Слова "Новый Узбекистан" воспринимаются на мировой арене не только как новое понятие, но и как отражение реальных событий, считает Мирзиёев.

"Безусловно, эти достижения, ставшие результатом широких правовых возможностей, закрепленных в нашей Конституции, вызывают у всех нас чувство особой гордости", - добавил он.

Также он отметил, что на основе конституционной нормы "Народ является единственным источником государственной власти" в стране формируется эффективная и стабильно действующая система, обеспечивающая верховенство Конституции и законов, при которой не народ служит государственным органам, а государственные органы служат народу.

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"В нынешней сложной ситуации, когда мир стремительно меняется, эта система, опирающаяся на нормы Конституции, полностью оправдала себя в преодолении различных испытаний и борьбе с новыми угрозами, в частности, с пандемией, в устранении последствий природных и техногенных бедствий, произошедших в Бухарской и Сырдарьинской областях", - продолжает Мирзиёев.

Главная задача - неуклонно повышать уровень и качество жизни народа, сделать ее еще более благополучной и процветающей, чтобы каждый человек в стране, независимо от национальности, языка и вероисповедания, ощущал внимание и заботу государства и общества.

"Убежден, что все наши соотечественники, сплотившись на пути к этой благородной цели, станут активными созидателями нового Узбекистана. Еще раз искренне поздравляю вас с Днем Конституции, желаю всем вам здоровья, семейного счастья, больших успехов в жизни и деятельности на благо общества. Пусть мир и спокойствие всегда царят в наших домах, в нашей прекрасной стране! Пусть сбудутся все наши благие мечты и устремления!", - заключил президент Шавкат Мирзиёев.

Напомним, в связи с 28-ой годовщиной со дня принятия Конституции Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Указ "О помиловании группы лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления".

Помилованы 104 гражданина. Из них 6 человек полностью освобождены от отбывания основного наказания, 50 - освобождены от отбывания наказания условно-досрочно, назначенное в отношении 7 граждан наказание заменено более мягким. Кроме того, сокращены сроки наказания в виде лишения свободы, назначенные в отношении 41 человека.