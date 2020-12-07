Шавкат Мирзиёев помиловал заключенных

Среди помилованных – 13 представителей иностранных государств, 9 человек старше 60 лет, 21 гражданин, участвовавший в деятельности запрещенных организаций.

ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. В связи с 28-ой годовщиной со дня принятия Конституции Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Указ "О помиловании группы лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления", передает УзА.

Помилованы 104 гражданина. Из них 6 человек полностью освобождены от отбывания основного наказания, 50 - освобождены от отбывания наказания условно-досрочно, назначенное в отношении 7 граждан наказание заменено более мягким. Кроме того, сокращены сроки наказания в виде лишения свободы, назначенные в отношении 41 человека.

Среди помилованных – 13 представителей иностранных государств, 9 человек старше 60 лет, 21 гражданин, участвовавший в деятельности запрещенных организаций.

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В рамках реализации Указа ответственным министерствам и ведомствам даны поручения по возвращению помилованных лиц к семье и близким, оказанию им содействия в социальной адаптации, привлечении к полезному труду, избрании здорового образа жизни и занятии достойного места в обществе.