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Граждане Узбекистана во время посадки на вывозной поезд

Власти Узбекистана за время пандемии вернули домой более 500 тысяч сограждан

© Sputnik / Сергей Пивоваров
Общество
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Sputnik Узбекистан
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В связи с распространением коронавируса по всему миру власти страны приняли меры по оперативному решению проблем граждан Узбекистана, находящихся за рубежом.

ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. Власти Узбекистана с начала пандемии коронавируса COVID-19 вернули на родину более 500 тысяч соотечественников, заявил президент страны Шавкат Мирзиёев.

"В период пандемии обеспечено возвращение в страну более 500 тысяч наших граждан", - сказал президент в своем поздравлении народу Узбекистана в связи с 28-й годовщиной конституции страны. 

Он отметил, что в связи с распространением коронавируса по всему миру власти страны приняли меры по оперативному решению проблем граждан Узбекистана, находящихся за рубежом.

"Помощь различного характера предоставлена почти 100 тысячам соотечественников, оказавшихся за пределами страны в трудном положении. В этой связи вновь хочу подчеркнуть: граждане Узбекистана всегда будут под защитой своего государства и конституции, мы и впредь будем твердо придерживаться этого принципа", - добавил глава государства.

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Шавкат Мирзиёев сообщил, что также продолжаются мероприятия по возвращению граждан республики, в основном женщин и детей, которые, поверив ложным обещаниям, выехали из страны и сегодня находятся в зоне вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке.

Теги:
День конституции, Узбекистанцы, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Узбекистан



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