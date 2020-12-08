В Узбекистане не избежать второй волны коронавируса - Минздрав

На время затишья была остановлена работа около 40 больниц из более 150, остальные законсервировали, чтобы при необходимости они снова смогли принимать больных с коронавирусом.

ТАШКЕНТ, 8 дек - Sputnik. Второй волны коронавируса в Узбекистане не избежать, но ведется подготовка к ней, сообщил министр здравоохранения Абдухаким Хаджибаев на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии Манишем Прабхатом.

Дипломат высоко оценил осуществляемые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, благодаря чему в данное время заметно сократились случаи заболеваемости.

По его словам, население Узбекистана проявило высокий уровень дисциплины и ответственности в период пандемии, что способствовало достижению хороших результатов и позволило правительству держать ситуацию под контролем и по сей день.

"Есть понимание, что по опыту многих стран второй волны COVID-19 не избежать. Для этого в стране ведется работа по подготовке к ней. Было сказано, что на время затишья была остановлена работа около 40 больниц из более 150, остальные законсервировали, чтобы при необходимости они снова смогли принимать больных с коронавирусом", - заявил в ответ министр здравоохранения.

Помимо этого, стороны также обсудили векторы дальнейшего сотрудничества. В их числе - развитие действующих инвестиционных проектов и привлечение новых инвесторов в Узбекистан, налаживание совместного фармацевтического производства.

Маниш Прабхат отметил, что в данное время в Индии работают над созданием трех вакцин от коронавируса, две из которых находятся на втором, а одна – на третьем этапе. Посол отметил, что в дальнейшем эти вакцины могут быть полезны и для населения Узбекистана.

Также со стороны посла озвучены предложения о налаживании тесного сотрудничества по программе обмена студентами и была высказана схожесть стран во внимании развитию народной медицины, обсудили направления сотрудничества в данной области.

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Напомним, ранее Маниш Прабхат встретился с министром инновационного развития Узбекистана Иброхимом Абдурахмоновым.

В ходе переговоров стороны обсудили ход реализации ряда перспективных совместных задач. В их числе - конкурс научных проектов, в рамках которого с начала 2021 года будет профинансировано 23 научно-технических инициативы.