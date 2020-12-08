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Привет любителям мигалок: в ГУВД Ташкента сняли смешной ролик в TikTok - видео

© Sputnik / Григорий Сысоев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201208/15559187/Privet-lyubitelyam-migalok-v-GUVD-Tashkenta-snyali-smeshnoy-rolik-v-TikTok---video.html

Новый ролик сделан под один из самых популярных треков в TikTok в данный момент. Смотрите видео в материале!

ТАШКЕНТ, 8 дек - Sputnik. В ГУВД Ташкента продолжают креативить: на этот раз в своем аккаунте в TikTok они выложили видео о том, что постигнет водителя за установку мигалки.

Новый ролик сделан под один из самых популярных треков в TikTok в данный момент.

На кадрах видно, как водитель Epica проехался по встречной полосе с мигалками прямо мимо сотрудников ДПС, но был тут же оштрафован. 

 

Согласно пункту 7.21 приложения 3 ПДД ("Условия, запрещающие эксплуатацию транспортных средств"), утвержденного постановлением Кабмина, эксплуатация таких транспортных средств запрещается при произвольном оборудовании транспортных средств фонарями-маячками или специальными звуковыми жестами, либо при наличии на внешней поверхности транспортного средства специальных цветных графических рисунков, надписей и знаков, не соответствующих установленным требованиям.

В ногу со временем: у ГУВД Ташкента появился аккаунт в TikTok >>

Напомним, ГУВД Ташкента завело страничку в социальной сети TikTok еще в ноябре. Сейчас в их аккаунте более 500 подписчиков и более тысячи лайков. Новый ролик набрал уже более 8 тысяч просмотров.

Кстати, это первый государственный орган, создавший аккаунт в этой социальной сети.

Теги:
автомобилисты, автомобили, автомобиль, TikTok, видеоролик, Видео, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, ГУВД Ташкента



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