В Узбекистане создаются антикоррупционные лаборатории

Проект представляет собой масштабное антикоррупционное исследование, которое будет проходить в восемь этапов. Конечная цель — получить как можно более полную картину коррупционной ситуации на всех этапах образования: от дошкольного до высшего.

ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. В Узбекистане впервые запускается проект по созданию антикоррупционных лабораторий, сообщили в пресс-службе Общенационального движения "Юксалиш". Инициатива реализуется совместно с Агентством по противодействию коррупции при поддержке международной неправительственной организации "Региональный диалог" (Словения).

Проект представляет собой масштабное антикоррупционное исследование, которое будет проходить в восемь этапов. Конечная цель — получить как можно более полную картину коррупционной ситуации на всех этапах образования: от дошкольного до высшего.

На первом этапе исследования будут выявлены возможные и реальные коррупционные риски, слабые места в системе народного образования, в частности, на этапе поступления детей в начальную школу.

Почему в одних школах недобор, а в других дети учатся в несколько смен? Где начинается и где заканчивается коррупционная цепочка? Что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию? Чтобы получить ответы на эти вопросы, эксперты лабораторий проанализируют данные, собранные в школах по всей республике, при участии широкой общественности, волонтеров, из разных источников, с использованием разных инструментов, проанализированные с разных ракурсов.

Коррупционные риски будут оцениваться на основе результатов опросов, статистических данных, информации правоохранительных органов и органов финансового контроля, а также обращений юридических и физических лиц и специального мобильного программного обеспечения. Сбор информации и анализ коррупционных рисков будут проводиться на постоянной основе, а соответствующие меры планируется разрабатывать каждые три месяца.

На основе полученных результатов планируется применить данный опыт и в других направлениях образования, учитывая такие актуальные проблемы, как прием на работу преподавателей и распределение часов и классного руководства, сбор классного и школьного фонда, госзакупки в сфере общего образования, прием абитуриентов в высшие учебные заведения, взяточничество между преподавателями и учащимися.

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Собранные, проанализированные и обобщенные данные будут представлены в виде всеобъемлющего доклада по коррупционным рискам с взвешенными рекомендациями по кардинальному изменению и обеспечению прозрачности в сфере образования.

Ожидается, что подобные лаборатории будут созданы для решения проблем и в других сферах, таких как здравоохранение, строительство.