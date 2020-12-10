Экспертиза подтвердила безопасность и эффективность вакцины "Спутник V"

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Независимый комитет по оценке клинических испытаний "Спутника V" подтвердил эффективность и безопасность этой вакцины от коронавируса, передает РИА Новости.
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Об этом рассказал академик РАН, научный руководитель Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н. А. Семашко Рамил Хабриев в ходе научно-методического форума организаторов здравоохранения.
При этом медик уточнил, что после первого компонента вакцины ее эффективность составляет чуть более 69%, а после второго — свыше 96%.
В комитет вошли практикующие врачи и ученые, которые компетентны в проведении подобных оценок. Они проверили методики клинических испытаний, а также их результаты.
Для справки: "Спутник V" — первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, Минздрав зарегистрировал ее в середине августа. Препарат создан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека.
Летом вакцина успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Сейчас идут пострегистрационные тесты.