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Сколько будет стоить российская вакцина "Спутник V" для всего мира

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Копирайт: Ruptly / РФПИ / youtube_RussiaUN / www.cbc.ca / WHO / АФК "Система", завод "Биннофарм"
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201204/15534319/Skolko-budet-stoit-rossiyskaya-vaktsina-Sputnik-V-dlya-vsego-mira.html

Клинические испытания первой в мире официально зарегистрированной вакцины от COVID-19 успешно завершены. В России уже со следующей недели стартует массовая добровольная и бесплатная вакцинация. Российским препаратом уже заинтересовались десятки государств.

Российская разработка, представленная еще летом 2020 года, доказала свою эффективность в борьбе с коронавирусом на 95%. При этом "Спутник V" остается и, вероятно, останется самой доступной вакциной на мировом рынке. По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, стоимость одной дозы не превысит $10 (по текущему курсу это около 750 рублей). Создаваемые европейские и китайские аналоги существенно дороже. Причем цена для всех государств будет одинаковой.

Денис Мантуров лично доставил в столицу Республики образцы вакцины от COVID-19 Cпутник V.
Минпромторг РФ
В Ташкент доставлены образцы российской вакцины от коронавируса "Cпутник V"
На видеозаседании с участием глав государств ОДКБ Владимир Путин также заявил о готовности России предоставить странам вакцину "Спутник V" и по возможности наладить на их территории собственное производство.

В настоящее время ведутся переговоры о заключении контрактов на поставку препарата в более чем 50 стран. Пока сдержанной и скептической позиции придерживается Евросоюз, из которого только Венгрия объявила о готовности закупать российскую вакцину. Однако для соблюдения всех формальностей РФ уже подала заявку для сертификации своей разработки в Европейской медицинской ассоциации.

Присматривается к российской вакцине и Узбекистан. Как отметил в интервью Sputnik Узбекистан министр здравоохранения Абдухаким Хаджибаев, Ташкент считает российскую разработку перспективной и не исключает, что уже в первом квартале 2021 года могут начаться клинические испытания "Спутник V" в Узбекистане. Первые пробные 500 доз препарата сегодня были доставлены в Ташкент.

Подробнее о перспективах применения российской вакцины от коронавируса в мире смотрите в нашем видео.

Теги:
Узбекистан, коронавирус, Вакцина, РФПИ, Россия



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