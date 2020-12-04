Сколько будет стоить российская вакцина "Спутник V" для всего мира

Клинические испытания первой в мире официально зарегистрированной вакцины от COVID-19 успешно завершены. В России уже со следующей недели стартует массовая добровольная и бесплатная вакцинация. Российским препаратом уже заинтересовались десятки государств.

Российская разработка, представленная еще летом 2020 года, доказала свою эффективность в борьбе с коронавирусом на 95%. При этом "Спутник V" остается и, вероятно, останется самой доступной вакциной на мировом рынке. По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, стоимость одной дозы не превысит $10 (по текущему курсу это около 750 рублей). Создаваемые европейские и китайские аналоги существенно дороже. Причем цена для всех государств будет одинаковой.

На видеозаседании с участием глав государств ОДКБ Владимир Путин также заявил о готовности России предоставить странам вакцину "Спутник V" и по возможности наладить на их территории собственное производство.

В настоящее время ведутся переговоры о заключении контрактов на поставку препарата в более чем 50 стран. Пока сдержанной и скептической позиции придерживается Евросоюз, из которого только Венгрия объявила о готовности закупать российскую вакцину. Однако для соблюдения всех формальностей РФ уже подала заявку для сертификации своей разработки в Европейской медицинской ассоциации.

Присматривается к российской вакцине и Узбекистан. Как отметил в интервью Sputnik Узбекистан министр здравоохранения Абдухаким Хаджибаев, Ташкент считает российскую разработку перспективной и не исключает, что уже в первом квартале 2021 года могут начаться клинические испытания "Спутник V" в Узбекистане. Первые пробные 500 доз препарата сегодня были доставлены в Ташкент.

Подробнее о перспективах применения российской вакцины от коронавируса в мире смотрите в нашем видео.