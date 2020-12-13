Спецназ ЦВО России провел в Термезе военные учения — фото

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. В республике состоялись тактико-специальные учения военнослужащих вооруженных сил Узбекистана и специального назначения Центрального военного округа РФ. Во время совместного мероприятия они освободили условно захваченный "боевиками" населенный пункт и взяли в плен лидера бандформирования, сообщает пресс-служба Министерстве обороны России.
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К основному этапу учения было привлечено около 200 военнослужащих двух стран, а также задействовано примерно 20 единиц спецтехники.
"Характерной особенностью учения стало его проведение на фоне усиливающейся нестабильности международной обстановки в Центрально-Азиатском регионе. Современные вызовы и угрозы, в числе которых международный терроризм, представляют серьезную опасность для наших государств, и мы обязаны адекватно реагировать на подобные явления, обеспечивая совершенствование деятельности наших вооруженных сил", - объяснил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.
Подобные учения нацелены на укрепление и развитие военного сотрудничества и обмен опытом в проведении специальных операций по уничтожению незаконных вооруженных формирований, разведывательно-боевых и засадных действий с применением технических средств разведки, отметили в Минобороны РФ.
По итогам учения Лапин поблагодарил военное руководство Узбекистана за гостеприимство и создание необходимых условий для проведения важных учений.
Напомним: служащие из подразделений специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) России прибыли в Узбекистан 9 декабря для проведения совместных тактико-специальных учений. В честь прибытия коллег из РФ в Термезе была организована торжественная встреча.