Спецназ ЦВО России провел в Термезе военные учения — фото

К основному этапу мероприятия было привлечено около 200 военнослужащих двух стран, а также задействовано примерно 20 единиц спецтехники.

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. В республике состоялись тактико-специальные учения военнослужащих вооруженных сил Узбекистана и специального назначения Центрального военного округа РФ. Во время совместного мероприятия они освободили условно захваченный "боевиками" населенный пункт и взяли в плен лидера бандформирования, сообщает пресс-служба Министерстве обороны России.

Министерство обороны России Спецназ РУз и РФ на тактико-специальных учениях в Термезе

Российские бойцы спецназа уничтожают террористов из засады — кадры Минобороны >>

К основному этапу учения было привлечено около 200 военнослужащих двух стран, а также задействовано примерно 20 единиц спецтехники.

"Характерной особенностью учения стало его проведение на фоне усиливающейся нестабильности международной обстановки в Центрально-Азиатском регионе. Современные вызовы и угрозы, в числе которых международный терроризм, представляют серьезную опасность для наших государств, и мы обязаны адекватно реагировать на подобные явления, обеспечивая совершенствование деятельности наших вооруженных сил", - объяснил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Министерство обороны России Спецназ РУз и РФ на тактико-специальных учениях в Термезе

Подобные учения нацелены на укрепление и развитие военного сотрудничества и обмен опытом в проведении специальных операций по уничтожению незаконных вооруженных формирований, разведывательно-боевых и засадных действий с применением технических средств разведки, отметили в Минобороны РФ.

По итогам учения Лапин поблагодарил военное руководство Узбекистана за гостеприимство и создание необходимых условий для проведения важных учений.

Напомним: служащие из подразделений специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) России прибыли в Узбекистан 9 декабря для проведения совместных тактико-специальных учений. В честь прибытия коллег из РФ в Термезе была организована торжественная встреча.