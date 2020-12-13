В школах Узбекистана отменят елки и новогодние мероприятия — МНО

В соответствии с документом, также нельзя собирать с родителей учеников средства на проведение праздничных встреч, а также украшать школьные коридоры и классы.

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. В школах Узбекистана в этом году запретили наряжать елку и отмечать новогодний праздник. Cоответсвующее письмо было направлено руководителям учебных заведений под подписью замминистра народного образования.

Пресс-служба Министерства народного образования Официальный документ Министерства народного образования

К тому же нельзя собирать с родителей учеников средства на проведение праздничных мероприятий, а также украшать школьные коридоры и классы искусственными ёлками, электрическими лампочками.

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Отмечается, что данное решение было принято для защиты здоровья учащихся в целях предупреждения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции.