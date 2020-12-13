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В Ташкенте начали установку новогодней ёлки

В школах Узбекистана отменят елки и новогодние мероприятия — МНО

Sputnik / Дильшода Рахматова
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201213/15592454/V-shkolakh-Uzbekistana-otmenyat-elki-i-novogodnie-meropriyatiya--MNO.html

В соответствии с документом, также нельзя собирать с родителей учеников средства на проведение праздничных встреч, а также украшать школьные коридоры и классы.

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. В школах Узбекистана в этом году запретили наряжать елку и отмечать новогодний праздник. Cоответсвующее письмо было направлено руководителям учебных заведений под подписью замминистра народного образования.

Пресс-служба Министерства народного образования
Официальный документ Министерства народного образования

К тому же нельзя собирать с родителей учеников средства на проведение праздничных мероприятий, а также украшать школьные коридоры и классы искусственными ёлками, электрическими лампочками.

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Отмечается, что данное решение было принято для защиты здоровья учащихся в целях предупреждения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции.

Теги:
запрет, новогодние праздники, новогодняя елка, школы, Министерство народного образования Узбекистана



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