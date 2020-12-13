Хорезм и Каракалпакстан соединит мост через Амударью — Мирзиёев

К тому же в ближайшее время будет проведена железная дорога из Шаватского района в Караузякский общей протяженностью 79 км.

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. В рамках совещания с активом Хорезмской области глава государства обсудил актуальные социально-экономические вопросы и обозначил "точки роста" региона, сообщает пресс-служба президента.

Отмечается, что в 2021 году на развитие семейного предпринимательства, а также повышение занятости молодежи и женщин в данной области будут направлены кредитные ресурсы в размере 500 миллиардов сумов.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании с активом Хорезмской области

К тому же основной упор будет сделан на развитие туристической деятельности в Хорезме, что поспособствует благоприятному развитию экономики региона.

В связи с этим подчеркнута важность увеличения номерного фонда гостиниц, организации из-за границы постоянных и чартерных рейсов в Ургенч. В целях развития внутреннего туризма дано указание улучшить транспортное обслуживание, в частности, наладить авиа- и железнодорожное сообщение с Ферганской долиной, применять 30-процентную скидку на билеты в начальный период", - отмечает пресс-служба президента.

В дальнейшем этот опыт также планируется применить в Термезе, Самарканде и Бухаре.

В ближайшее время также планируется приступить к строительству 413-метрового моста через Амударью. Таким образом, путепровод сможет соединить Хорезм с Каракалпакстаном. Помимо этого, будет проведена железная дорога из Шаватского района в Караузякский. Известно, что ее общая протяженность составит 79 км. Кроме того, в ближайшие три года отремонтируют 2 370 километров внутренних автодорог.

Также в 2021 году будут проведены мероприятия по улучшению питьевого водоснабжения во всех районах области.