Драка между сотрудниками ОВД и продавцами: чем закончился конфликт — видео

В ГУВД Ташкента прокомментировали произошедший инцидент. В настоящее время по данному факту ведется доследственная проверка.

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. В социальных сетях вызвала общественный резонанс видеозапись, на которой запечатлен конфликт между гражданами и сотрудниками органов внутренних дел. В ГУВД Ташкента прокомментировали произошедший инцидент.

В силовом ведомстве информируют, что в УКД ОВД №5 Юнусабадского района неоднократно поступали жалобы от граждан. В заявлениях они требовали принять меры в отношении лиц, занимавшихся незаконной торговлей в подземном переходе возле торгового комплекса "Универсам".

Таким образом, 13 декабря примерно в три часа дня инспекторы профилактики подполковник Ш. Алимкулов и капитан Д. Мажидов прибыли на место назначения.

Сотрудники правоохранительных органов просили прекратить незаконную торговлю, убрать товар и освободить место для граждан, пользующихся подземным переходом. Однако правонарушители ответили отказом. На предупреждения об ответственности, предусмотренной законом за нарушение правил торговли, женщина и мужчина ответили грубостью и стали шантажировать обращением в другие инстанции.

"Они учинили скандал, начали кричать, привлекая внимание окружающих, всячески оскорбляли сотрудников органов внутренних дел. Молодой человек, который оказался сыном вышеупомянутых лиц, пытался затеять драку с сотрудниками органов внутренних дел", - указано в сообщении.

На место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы, но 19-летний парень не прекратил противоправные действия и ударил служащего по лицу. В связи с чем сотрудникам пришлось надеть на него наручники. Все трое нарушителей правопорядка были доставлены в ОВД №5 для установления их личности и дальнейшего разбирательства.

"На видео, опубликованном в сети "Интернет", заснят момент вынужденного задержания гражданина А. Х., не подчинявшегося требованиям сотрудников органов внутренних дел прекратить нарушать общественный порядок и оказавшего активное сопротивление. Женщиной, лежащей на земле, является 42-летняя Х. Т., которая легла на сумку с товаром, чтобы не дать сотрудникам возможности доставить ее в отдел внутренних дел", - пояснили в ГУВД.

Отмечается, что для дачи показаний в отделение явилось более десяти очевидцев. Они также выразили недовольство нарушением общественного порядка и неудобствами, созданными лицами, ведущими незаконную торговлю в подземном переходе.

В настоящее время по данному факту ведётся доследственная проверка.