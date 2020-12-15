В Узбекистане депутаты планируют смягчить наказание за клевету и оскорбление

Также законопроектом предусмотрена уголовная и административная ответственность за распространение ложной информации и увеличение штрафа за распространение порнографии и пропаганду жестокости.

ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. На заседании Законодательной палаты был рассмотрен законопроект "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности РУз".

Документом предусмотрено исключение из Уголовного кодекса нормы, связанной с лишением свободы за клевету и оскорбление. Об этом сообщил депутат Законодательной палаты Расул Кушербаев в своем Telegram-канале.

Вместо существующего наказания за совершение данного правонарушения в виде ограничения или лишения свободы до 1 года устанавливается штраф или обязательные общественные работы.

К тому же учтена уголовная и административная ответственность за распространение ложной информации. Также увеличиваются штрафы за распространение порнографии и пропаганду жестокости.

Депутаты одобрили законопроект и направили его в Сенат.

Ранее Агентство информации и массовых коммуникаций опубликовало проект закона, предусматривающий смягчение наказания за клевету посредством интернет-ресурсов, а также увеличение штрафа за оскорбление лица при исполнении служебного долга.