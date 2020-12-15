Коронавирус в Узбекистане: главное на 15 декабря

Количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 75 241 (+147). Главное за день - в нашем обзоре.

ТАШКЕНТ, 15 дек - Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Ситуация с COVID-19 в стране

Количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 75 241 (+147).

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены: 3 - в Андижанской области; 4 - в Бухарской области; 4 - в Кашкадарьинской области; 5 - в Наманганской области; 8 - в Сурхандарьинской области; 8 - в Ферганской области; 26 - в Ташкентской области; 89 - в Ташкенте.

Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране составляет 612.

За минувшие сутки 14 декабря в медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 154 пациента.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 72 522(+154), показатель выздоровления - 97%.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 2 107 пациентов.

Из-за пандемии Узбекистан увеличил лимит внешних заимствований до $5,5 млрд

В текущем году объем вновь подписываемых соглашений по привлечению внешних заимствований прогнозируется в размере 5,5 миллиарда долларов.

При этом ранее планка была установлена в 4 миллиарда долларов.

Распространение коронавируса в мире

По последним данным, общее число зараженных COVID-19 в мире достигло более 72,8 млн человек. Зафиксировано свыше 1,62 млн летальных исходов, вылечились 41,3 млн жителей.