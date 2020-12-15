Коронавирус в Узбекистане: главное на 15 декабря

ТАШКЕНТ, 15 дек - Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.
Ситуация с COVID-19 в стране
Количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 75 241 (+147).
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены: 3 - в Андижанской области; 4 - в Бухарской области; 4 - в Кашкадарьинской области; 5 - в Наманганской области; 8 - в Сурхандарьинской области; 8 - в Ферганской области; 26 - в Ташкентской области; 89 - в Ташкенте.
Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране составляет 612.
За минувшие сутки 14 декабря в медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 154 пациента.
Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 72 522(+154), показатель выздоровления - 97%.
В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 2 107 пациентов.
Из-за пандемии Узбекистан увеличил лимит внешних заимствований до $5,5 млрд
В текущем году объем вновь подписываемых соглашений по привлечению внешних заимствований прогнозируется в размере 5,5 миллиарда долларов.
При этом ранее планка была установлена в 4 миллиарда долларов.
Распространение коронавируса в мире
По последним данным, общее число зараженных COVID-19 в мире достигло более 72,8 млн человек. Зафиксировано свыше 1,62 млн летальных исходов, вылечились 41,3 млн жителей.