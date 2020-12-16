Власти Ташкента планируют повысить тарифы на холодную воду

В 2019 году убытки от финансово-хозяйственной деятельности "Тошкент шаҳар сув таъминоти" составили 58,8 млрд сумов, а за 8 месяцев 2020-го — 21,3 млрд сумов.

ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Власти Ташкента планируют увеличить тарифы на холодную воду.

Проект решения хокима столицы Джахонгира Артикходжаева "О мерах по установлению регулируемых цен на услуги питьевого водоснабжения и канализации в Ташкенте" размещен для обсуждения на портале СОВАЗ.

"Учитывая необходимость дальнейшего снижения кредиторской задолженности, реализации проектов, своевременного погашения внешних займов, своевременного устранения неисправностей в сетях и сооружениях, необходимо повысить действующие тарифы ООО "Тошкент шаҳар сув таъминоти", — говорится в проекте.

В 2019 году убытки от финансово-хозяйственной деятельности "Тошкент шаҳар сув таъминоти" составили 58,8 миллиарда сумов, а за 8 месяцев 2020-го — 21,3 миллиарда сумов.

Пересмотренные цены на услуги питьевого водоснабжения и канализации направлены на рассмотрение в органы антимонопольного и ценового регулирования.

Исходя из финансового положения общества, предлагается создать рабочую группу для рассмотрения тарифов, разработанных обществом на данные услуги.

В хокимияте предложили следующие тарифы:

За 1 кубометр питьевой воды:

— для населения, бюджетных организаций и оптовых потребителей (без НДС) цена поднимется с 310 сумов до 500 сумов (161,2%);

— для коммерческих организаций — увеличится с 730 сумов до 1500 сумов (205,4%).

Тарифы на услуги канализации:

— для населения, бюджетных организаций и оптовых потребителей (без НДС) — с 250 сумов до 350 сумов (140,0%);

— для коммерческих организаций ожидается стоимость увеличится с 460 сумов до 820 сумов (178,2%).

Повышение тарифов — во благо?

Во-первых, ожидается снижение количества аварий в сети на 25-30% за счет автоматизации систем водоснабжения на насосных станциях (SCADA) и замены устаревших насосов новыми современными энергоэффективными насосами и постоянного контроля давления воды в водопроводах.

В результате добыча воды сократится на 17,6 млн куб. м (с 768,4 млн куб м до 750,8 млн куб. м). Это, в свою очередь, позволит сэкономить 6 млн кВт*ч электроэнергии в год.

Во-вторых, потери воды будут уменьшены на 2,5% (с 26,5% до 24,0%) за счет своевременного устранения аварий в сети, а также текущего и капитального ремонта устаревших труб питьевой воды и канализации.

В результате ожидается, что объем воды, поставляемой потребителям, увеличится с нынешних 511,7 млн куб. м до 530,0 млн куб. м (18,3 млн куб. м).

Кроме того, повышение тарифов позволит своевременно погасить долги перед международными финансовыми институтами.

В частности, по кредиту Исламского банка развития по модернизации канализационной сети (общий долг на сегодняшний день составляет 25,2 миллиона долларов).

Возврат сумм в размере 434,6 тысячи евро планируется для насосов, поставленных европейской компанией Grundfos.

Проект разработан в соответствии с указом главы республики от 25 сентября 2020 года "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы питьевого водоснабжения и канализации, а также повышению эффективности инвестиционных проектов в данной сфере".