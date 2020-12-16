"Чертовски хороший танк": National Interest высоко оценил российский Т-90

В материале американского издания отмечается, что танк обладает традиционной конструкцией еще времен Второй мировой войны.

ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Американское издание National Interest опубликовало статью, в которой отметило сильные характеристики танка Т-90, стоящего на вооружении ВС России.

Автор материала Калеб Ларсон отметил, что эту боевую машину можно считать одним из лучших военных изобретений РФ.

"Т-90 и его вариации — это чертовски хороший танк. <…> Относительно современный, он обладает множеством уровней брони и комплексов вооружений, легко модифицируемый и продолжает поставляться в армии по всему миру", — написал публицист.

Ларсон подчеркнул, что характеристики T-90 (корпус и башня с низкой посадкой) делают его почти недосягаемым для противника.

В боевую машину вмещается до трех человек, но при этом сохраняется ее компактность.

© Sputnik / Максим Блинов Командно-штабные учения "Кавказ-2020"

"Танк отличается улучшенной мобильностью и управляемостью. Этого удалось достичь благодаря установке мощного двигателя, автоматической системы передач и системы управления с помощью штурвала", — говорится в статье.

Следует отметить, что T-90 обладает традиционной конструкцией еще времен Второй мировой войны.

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Не меняя базовой комплектации, проверенной годами, разработчики танка лишь улучшают некоторые характеристики, добавил Ларсон.

Также сильными сторонами T-90 были названы его стоимость, способность преодолевать сложные препятствия на высокой скорости и крепкая броня.