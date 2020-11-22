Топ-5 самых опасных военных кораблей России по версии National Interest

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Американский журнал National Interest перечислил пять самых опасных кораблей, находящихся на вооружении у РФ.
По мнению издания, российский флот является одним мощнейших в мире, и недооценивать его "себе дороже".
Крейсер "Петр Великий"
National Interest навал крейсер "Петр Великий" крупнейшим надводным боевой корабль в мире.
Как пишет издание, основной задачей крейсера в случае военного противостояния с США будет преследование и уничтожение американских авианосцев.
Ракетный крейсер "Москва"
Этот крейсер также призван уничтожать авианесущие корабли противника. Он был поставлен на вооружение в 1982 году.
Корвет "Сообразительный"
National Interest отмечает, что корвет "Сообразительный" обладает модульным противолодочным и противоторпедным вооружением.
Корабль также оснащен станцией для гидроакустического обнаружения целей.
Эсминец "Настойчивый"
В статье говорится, что это флагманский корабль Балтийского флота.
Журналисты отметили удачное сочетание противокорабельных ракет эсминца и противолодочного вооружения корветов типа "Стерегущий", четыре из которых, в том числе и "Сообразительный", также входят в состав Балтийского флота.
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
В материале говорится, что этот крейсер способен нести на себе авиационную группу из 50 самолетов и вертолетов.
Кроме того, издание отмечает, что авианосец имеет мощное ракетное вооружение: "Граниты", "Кортики" и "Кинжалы".
Из-за этого зачастую крейсер называют авианесущим.
Ранее американские СМИ назвали российское оружие, которое "наводит ужас": это бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.
Британские эксперты, в свою очередь, отметили, что боеспособность России достигла своего пика со времен распада СССР.