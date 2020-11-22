Топ-5 самых опасных военных кораблей России по версии National Interest

Журналисты подчеркнули, что военно-морской флот РФ — один из мощнейших в мире, и недооценивать его "себе дороже".

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Американский журнал National Interest перечислил пять самых опасных кораблей, находящихся на вооружении у РФ.

По мнению издания, российский флот является одним мощнейших в мире, и недооценивать его "себе дороже".

Крейсер "Петр Великий"

National Interest навал крейсер "Петр Великий" крупнейшим надводным боевой корабль в мире.

© Sputnik / Павел Львов Тяжёлый атомный ракетный крейсер Северного флота РФ "Петр Великий" у причала в городе Североморске.

Как пишет издание, основной задачей крейсера в случае военного противостояния с США будет преследование и уничтожение американских авианосцев.

Ракетный крейсер "Москва"

© Sputnik / Константин Михальчевский Российский гвардейский ракетный крейсер "Москва"

Этот крейсер также призван уничтожать авианесущие корабли противника. Он был поставлен на вооружение в 1982 году.

Корвет "Сообразительный"

National Interest отмечает, что корвет "Сообразительный" обладает модульным противолодочным и противоторпедным вооружением.

© Sputnik / Алексей Даничев Гвардейский корвет "Сообразительный" в акватории Невы в Санкт-Петербурге

Корабль также оснащен станцией для гидроакустического обнаружения целей.

Эсминец "Настойчивый"

© Sputnik / Константин Чалабов Эсминец "Настойчивый" в Балтийске Калининградской области

В статье говорится, что это флагманский корабль Балтийского флота.

Журналисты отметили удачное сочетание противокорабельных ракет эсминца и противолодочного вооружения корветов типа "Стерегущий", четыре из которых, в том числе и "Сообразительный", также входят в состав Балтийского флота.

Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"

В материале говорится, что этот крейсер способен нести на себе авиационную группу из 50 самолетов и вертолетов.

Пресс-служба Северного флота Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" и вертолет Ка-29 Вооруженных сил РФ в Средиземном море

Кроме того, издание отмечает, что авианосец имеет мощное ракетное вооружение: "Граниты", "Кортики" и "Кинжалы".

Из-за этого зачастую крейсер называют авианесущим.

Ранее американские СМИ назвали российское оружие, которое "наводит ужас": это бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.

Британские эксперты, в свою очередь, отметили, что боеспособность России достигла своего пика со времен распада СССР.