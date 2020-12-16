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Главный корпус Ташкентского государственного университета имени В. И. Ленина (ныне Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека).

Сразу несколько вузов Узбекистана вошли в рейтинг лучших в Европе и ЦА

© Sputnik / Рощевский
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201216/15614182/Srazu-neskolko-vuzov-Uzbekistana-voshli-v-reyting-luchshikh-v-Evrope-i-TsA.html

В данный рейтинг вошли Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Самаркандский государственный университет и Ташкентский государственный технический университет.

ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. Несколько узбекских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы и Центральной Азии по версии Международного агентства Quacquarelli Symonds, сообщает МНО.

"Впервые в данный рейтинг вошли четыре узбекских вуза: Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства (251-300), Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека (351-400), Самаркандский государственный университет (351-400) и Ташкентский государственный технический университет (351-400)", - говорится в сообщении.

В пятерку лучших университетов вошли Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (Россия), Тартуский университет (Эстония), Санкт-Петербургский государственный университет (Россия), Карлов университет (Чехия) и Новосибирский государственный университет (Россия).

Напомним, в 2019 году министр высшего и среднего специального образования Узбекистана Ином Маджидов и региональный директор QS Зоя Зайцева в рамках программы "Наука 2020" подписали стратегическое соглашение о поддержке университетов при вхождении в глобальный рейтинг QS.

Вузы Узбекистана хотят войти в международный рейтинг QS >>

QS Quacquarelli Symonds составляют рейтинг университетов с 2004 года, в этом же году был опубликован первый рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings. С тех пор рейтинги QS стали самым популярным в мире источником сравнительных данных об эффективности университетов.

Теги:
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