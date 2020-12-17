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Страшное ДТП в Намангане унесло жизни 6-ти человек, включая троих детей

В Намангане произошло страшное ДТП — погибли дети и взрослые

Пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана
Общество
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Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы". Проводится расследование.

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. В Намангане произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли шесть человек, включая троих детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУБДД МВД.

Страшное ДТП в Намангане унесло жизни 6-ти человек, включая троих детей
Пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана
Страшное ДТП в Намангане унесло жизни 6-ти человек, включая троих детей

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ДТП произошло 16 декабря примерно в 16.30 на пересечении улиц И. Каримова и Истиклол. Грузовик MAN столкнулся с автомобилем Nexia, проезжавшим через перекресток "Фазо".

В результате столкновения скончались: 42-летний водитель, его 39-летняя супруга, их двое детей (10 и 13 лет), а также два пассажира в возрасте 7 и 34 лет.

По данному факту следственный отдел УВД Наманганской области возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы" УК РУз.

В настоящее время ведется следствие.

Теги:
пассажиры, водитель, дети, жертвы, ДТП, Наманган



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