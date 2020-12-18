Наземная кольцевая линия ташкентского метро получила название

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Наземная кольцевая линия Ташкентского метрополитена получила название "Ўзбекистон мустақиллигининг ўттиз йиллиги" ("Тридцать лет независимости Узбекистана". — Прим. ред.), соответствующее постановление подписал президент Шавкат Мирзиёев.

"Одобрить связанные с датой тридцатилетия государственной независимости Республики Узбекистан предложения Академии наук, Министерства культуры, Академии художеств Узбекистана, Республиканского центра духовности и просветительства, Союза писателей и широкой общественности относительно <...> присвоения строящейся в городе Ташкенте наземной кольцевой линии метро названия "Ўзбекистон мустақиллигининг ўттиз йиллиги", — говорится в документе, который опубликовало информагентство Uza.uz

Ранее президент рассказал, когда будет запущена Сергелийская линия метро. По его словам, открытие ветки ориентировочно намечено на 25 декабря 2020 года. Общая протяженность этой линии — 7,1 километра. Строительство объекта обошлось властям республики в 82,6 миллиона долларов (47,5 миллиона выделили из госбюджета, еще 35,1 миллиона — кредит Фонда реконструкции и развития).