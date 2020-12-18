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Наземная кольцевая линия ташкентского метро получила название

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201218/15623546/Nazemnaya-koltsevaya-liniya-tashkentskogo-metro-poluchila-nazvanie.html

Президент подписал постановление "О подготовке и проведении на высоком уровне празднования тридцатилетия государственной независимости Республики Узбекистан".

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Наземная кольцевая линия Ташкентского метрополитена получила название "Ўзбекистон мустақиллигининг ўттиз йиллиги" ("Тридцать лет независимости Узбекистана". — Прим. ред.), соответствующее постановление подписал президент Шавкат Мирзиёев.

Минтранс Узбекистана
В Ташкенте продолжается строительство Сергелийской ветки метро — фото
"Одобрить связанные с датой тридцатилетия государственной независимости Республики Узбекистан предложения Академии наук, Министерства культуры, Академии художеств Узбекистана, Республиканского центра духовности и просветительства, Союза писателей и широкой общественности относительно <...> присвоения строящейся в городе Ташкенте наземной кольцевой линии метро названия "Ўзбекистон мустақиллигининг ўттиз йиллиги", — говорится в документе, который опубликовало информагентство Uza.uz.

Ранее президент рассказал, когда будет запущена Сергелийская линия метро. По его словам, открытие ветки ориентировочно намечено на 25 декабря 2020 года. Общая протяженность этой линии — 7,1 километра. Строительство объекта обошлось властям республики в 82,6 миллиона долларов (47,5 миллиона выделили из госбюджета, еще 35,1 миллиона — кредит Фонда реконструкции и развития).

Теги:
метро, Ташкентский метрополитен, Ташкент, Узбекистан



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